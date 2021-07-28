Сергей Безруков впервые откровенно рассказал, почему у него не было детей с экс-женой
На днях Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Анна Матисон родила ему сына Василия. В разговоре со Светланой Бондарчук актер признался, что всегда мечтал о большой семье.
«У меня нижегородское воспитание. Мой образ — это жена и много детей», — сказал он. И свою мечту он обрел только с нынешней супругой.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/s_bezrukov
Сергей впервые откровенно рассказал, почему у него не было детей с экс-супругой Ириной Безруковой, с которой они прожили в браке 15 лет.
«Я хотел много детей в семье. Я все время ждал и не понимал, что происходит. Два здоровых человека, а ничего не происходит. Потом у меня на этой почве начались заморочки в голове», — откровенничал он в шоу «Света вокруг света».
Он также рассказал, что Анной Матисон планируют усыновить малыша, когда младшему Васе исполнится год.
«Мы помогаем фонду "Измени одну жизнь", который ищет семьи для сирот. Я записываю анкеты детей. Каждый раз ком в горле. До сих пор не понимаю, как можно так с детьми...», — говорит Безруков.
У актера есть еще двое старших детей Александра и Иван от отношений с питерской актрисой. Сергей поддерживает наследников, а все его дети знакомы между собой. «Я помогаю им, дети дружат. Но они живут далеко, там другая семья, нет возможности часто приезжать в гости», — рассказал многодетный отец.
Фото и видео: Instagram, Victor Chernov/ Global Look press, Starface
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