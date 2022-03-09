Улетел, но обещал вернуться: Сергей Безруков назвал причину внезапного отъезда из России
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press
Сергей Безруков вышел в сториз, сидя на борту самолета. Он записал короткое видео, где рассказывает о том, куда направляется. «Вылетаю в Минск. Увидимся сегодня вечером на постановке «Хулиган. Исповедь». До встречи!» — сказал артист.
Судя по всему, волноваться не о чем и актер вернется в Россию, как только закончит с концертами в Беларуси.
Многие звезды российского шоу-бизнеса за последние дни спешно покинули страну. Среди них Валерий Леонтьев, Ксения Собчак, Оксана Самойлова и Джиган, Максим Галкин и Алла Пугачева. Божена Рынска тоже готовится к отъезду вместе с дочерью.
Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин тоже выезжали за границу. Звездная пара была в Израиле. Продюсер объяснил, что это был краткосрочный визит, чтобы поздравить тетю с днем рождения. Сейчас они снова в Москве.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press