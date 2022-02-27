Сергей Безруков рассказал о планах на будущее своих детей: «Главное — помочь в развитии»

Сергей Безруков не перестает делиться с подписчиками радостями отцовства. Звезда сериала «Бригада» отмечает, что младшие дети очень тянуться к театру и вполне возможно пойдут по стопам своих звездных родителей. Актер уверен, что наследники много раз могут поменять свои интересы по ходу взросления, но на данный момент он с удовольствием участвует в домашних театральных постановках вместе с ними.

«Постоянно наряжаются и мне показывают спектакли. Говорить о том, что в них есть мои пародийные и актерские задатки…ну посмотрим. Что-то есть, но у всех детей есть склонность к театру. Пока говорить рано, они очень любят музыку. Вася любит классику», — рассказал артист в интервью Алле Довлатовой на «Русском Радио».