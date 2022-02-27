Сергей Безруков рассказал о планах на будущее своих детей: «Главное — помочь в развитии»
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Сергей Безруков не перестает делиться с подписчиками радостями отцовства. Звезда сериала «Бригада» отмечает, что младшие дети очень тянуться к театру и вполне возможно пойдут по стопам своих звездных родителей. Актер уверен, что наследники много раз могут поменять свои интересы по ходу взросления, но на данный момент он с удовольствием участвует в домашних театральных постановках вместе с ними.
«Постоянно наряжаются и мне показывают спектакли. Говорить о том, что в них есть мои пародийные и актерские задатки…ну посмотрим. Что-то есть, но у всех детей есть склонность к театру. Пока говорить рано, они очень любят музыку. Вася любит классику», — рассказал артист в интервью Алле Довлатовой на «Русском Радио».
В своей 5-летней дочери Марии артист уже видит задатки взрослой женщины и даже представляет, как она будет выглядеть спустя годы.
«И нянька, и в то же время она — характерная личность. Мне кажется, из нее вырастет очень красивая и высокая женщина. В ней есть лидерские качества. Она может стать режиссером или продюсером. Главное –помочь в развитии, а дальше талант разовьется», — добавил актер.
Напомним, что Сергей Безруков и его нынешняя супруга Анна Матисон воспитывают троих общих детей: Марию, Степана и младшего Василия. У актера также есть двое внебрачных детей: дочь Александра и сын Иван от отношений с актрисой Кристиной Смирновой.
Фото: Instagram, Global Look Press