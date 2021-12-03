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Сергей Безруков раскрыл, как его жена совмещает материнство и работу

У актера и его супруги, режиссера Анны Матисон, трое детей, самый младший из которых недавно появился на свет. Как пара справляется с наследниками без ущерба для карьеры?
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Безруков и Анна Матисон воспитывают троих детей

Фото: @s_bezrukov

Сергей Безруков, как идеальный семьянин, проводит много времени со своими детьми. Гармонии, которая царит в их семье, можно только позавидовать. В беседе с изданием «СтарХит» он рассказал, как работает его супруга, будучи матерью троих детей.

«Аня работала всегда. Наличие троих детей не означает, что она сидела в декрете. Мы снимали «Заповедник» по Довлатову, когда нашей дочке Маше был годик с лишним, она только научилась ходить. Поскольку Аня — сценарист и режиссер, то за семь лет мы успели многое, в частности фильм «После тебя», который Аня придумала специально для меня. Она увидела мою пластику в спектакле «Похождение», где я играл Чичикова. И через неделю написала сценарий фильма, в котором я сыграл артиста балета. На кинофестивале во Флориде эта работа была отмечена призом за главную мужскую роль. Так что сейчас Аня продолжает работать как сценарист, у нее много идей, много планов. Есть совместные проекты, которые мы обсуждаем, и, надеюсь, в недалеком будущем мы их реализуем», — раскрыл он.

Артист признался, что они с супругой давно мечтали отдохнуть вдвоем, но в ближайшее время им едва ли стоит на это рассчитывать:

«Младшему сыну Василию только исполнилось четыре месяца. Но мы путешествуем всей семьей, и мне это очень нравится. Сейчас тяжелые времена, с пандемией сложно что-то предсказать и предугадать. Реальность вносит свои коррективы в жизнь каждого из нас, поживем и посмотрим, что будет дальше»

Ранее актер впервые показал лицо своего младшего наследника:

«Как же классно, когда утром мы все вместе! Поэтому утро доброе! Всем доброго утра! Здоровья! Берегите родных и близких!» — подписал Безруков фотографию.

Фото: Instagram

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