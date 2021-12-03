Сергей Безруков раскрыл, как его жена совмещает материнство и работу

Сергей Безруков, как идеальный семьянин, проводит много времени со своими детьми. Гармонии, которая царит в их семье, можно только позавидовать. В беседе с изданием «СтарХит» он рассказал, как работает его супруга, будучи матерью троих детей.

«Аня работала всегда. Наличие троих детей не означает, что она сидела в декрете. Мы снимали «Заповедник» по Довлатову, когда нашей дочке Маше был годик с лишним, она только научилась ходить. Поскольку Аня — сценарист и режиссер, то за семь лет мы успели многое, в частности фильм «После тебя», который Аня придумала специально для меня. Она увидела мою пластику в спектакле «Похождение», где я играл Чичикова. И через неделю написала сценарий фильма, в котором я сыграл артиста балета. На кинофестивале во Флориде эта работа была отмечена призом за главную мужскую роль. Так что сейчас Аня продолжает работать как сценарист, у нее много идей, много планов. Есть совместные проекты, которые мы обсуждаем, и, надеюсь, в недалеком будущем мы их реализуем», — раскрыл он.