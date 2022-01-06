Веселье и гонки по дому: Сергей Безруков показал пиратское сражение с сыном

Сергей Безруков выложил в своем Instagram захватывающий ролик сражения с сыном на игрушечных мечах. В кадре мы видим, как отец и сын, одетые в пиратские тельняшки и треуголки с повязками, бьются на пластиковых мечах. Малыш выбивает у папы меч из рук. «Отобрал у пирата оружие! Но мы не сдаемся, мы нападаем!», - весело комментирует актер. Потом сын в итоге отдает шпагу папе и Безруков благодарит малыша: «Ты настоящий друг».