Веселье и гонки по дому: Сергей Безруков показал пиратское сражение с сыном
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Сергей Безруков выложил в своем Instagram захватывающий ролик сражения с сыном на игрушечных мечах. В кадре мы видим, как отец и сын, одетые в пиратские тельняшки и треуголки с повязками, бьются на пластиковых мечах. Малыш выбивает у папы меч из рук. «Отобрал у пирата оружие! Но мы не сдаемся, мы нападаем!», - весело комментирует актер. Потом сын в итоге отдает шпагу папе и Безруков благодарит малыша: «Ты настоящий друг».
Этот видеоролик актер сопроводил краткой подписью: «Утро начинается….с пиратов! Мы с батей в детстве всегда так играли. Сегодня у бати день рождения!». Видео вызвало бурю одобрительных комментариев. Интернет-пользователи от души поздравляли Виталия Безрукова с юбилеем и восхищались семейным счастьем Сергея Безрукова. «Повезло пацану с аниматором!», «Сережа, вы суперпапа», «Счастливое детство у детей. Вы молодцы. Степашка солнышко» - так отреагировали поклонники актера.
Напомним, что отец Сергея Безрукова Виталий Сергеевич - тоже актер, работал в московских театрах, вел преподавательскую деятельность в школе-студии МХАТ. Виталий Безрукова - автор сценариев к ряду фильмов и сериалов и сам снимался в кино и на ТВ. Вместе с сыном появился в фильме «В июне 41-го», в сериалах «Участок», «Бригада» и «Есенин».
Фото: Global Look Press, Instagram Сергея Безрукова