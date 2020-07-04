Сергей Безруков поздравил дочь с днем рождения
Фото: Instagram/ @s_bezrukov
В последнее время Сергей Безруков тратит много сил не только на съемки в кино, но и на воспитание своих детей. В браке с режиссером Анной Матисон у актера подрастают сын Степан и дочь Мария. 4 июля девочка отмечает свой день рождения, и отец, конечно, не смог остаться в стороне от поздравлений.
Судя по фото в Инстаграм артиста маленькую Машу на ее четырехлетие ждал большой вкусный торт-безе с ягодами. Звездный отец также поблагодарил всех, кто присоединился к поздравлениям.
«Машеньке уже 4 года!!!!) Спасибо всем за поздравления! Отмечаем))))», - написал актер на своей странице.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фанаты актера также присоединились к поздравлениям.
«С днем рожденья Машеньку!!! Счастливой жизни! Огромных успехов, здоровья», «Машеньку с Днём рождения!!! Она похожа на солнышко, такая же лучезарная 🌸🌸🌸», «С днём рождения Вашу красотульку! Растите здоровенькими))) 😘😘😘», «Симпатюльку с днём рождения!!! новых открытий, ярких впечатлений и эмоций!!!!🎈🎈🎈🎂🎁🎉🎉🎉», - поздравляют дочь актера поклонники.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Маша Безрукова - дочь актера Сергея Безрукова. Девочка родилась у артиста в браке с режиссером Анной Матисон. У Марии подрастает младший брат Степан. У Сергея Безрукова также есть двое внебрачных детей - дочь Александра и сын Иван. Они родились у актера в союзе с актрисой Кристиной Смирновой. Артист не раз подтверждал, что заботится обо всех своих наследниках.
Фото и видео: Instagram/@s_bezrukov
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