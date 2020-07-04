Сергей Безруков поздравил дочь с днем рождения

Судя по фото в Инстаграм артиста маленькую Машу на ее четырехлетие ждал большой вкусный торт-безе с ягодами. Звездный отец также поблагодарил всех, кто присоединился к поздравлениям.

«Машеньке уже 4 года!!!!) Спасибо всем за поздравления! Отмечаем))))», - написал актер на своей странице.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)