Сергей Безруков показал зимние забавы детей на горке: «Как же круто!»

«Счастья и здоровья вам и вашей семье!», «Красота и милота», «Какой же вы хороший папа. Детишкам повезло», «Сколько радости», «Просто супер, такие счастливые», «Какие милые», «Замечательный папа», «Сергей, красота! Хочется вернуться в детство. Спасибо вам за позитив, хорошее настроение! Счастья вам и вашей семье. У вас замечательные дети!», — прокомментировали подписчики.

Сергей Безруков 15 лет был женат на актрисе Ирине Безруковой. Они расстались в 2015 году, вскоре после трагической гибели сына артистки. Весной 2016 года он женился на режиссере Анне Матисон, а через несколько месяцев у супругов родилась дочь Маша, а еще через два года — сын Степан.

Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что у Безрукова есть еще двое внебрачных детей. Но он эти сведения не комментировал.