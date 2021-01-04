Сергей Безруков показал зимние забавы детей на горке: «Как же круто!»
Фото: www.instagram.com/s_bezrukov/
Сергей Безруков с супругой Анной Матисон придерживаются такого правила в воспитании детей: проводить с ними все свободное время, чтобы не упустить главного, когда малыши будут расти. В новогодние каникулы актер устраивает 4-летней Маше и 2-летнему Степе настоящие приключения.
В Instagram актер и счастливый отец опубликовал забавное видео с малышами, катающимися с горки. «Как же круто кататься на горке... Вспоминаю свое детство... Эх! Красота», — эмоционально подписал он ролик.
«Счастья и здоровья вам и вашей семье!», «Красота и милота», «Какой же вы хороший папа. Детишкам повезло», «Сколько радости», «Просто супер, такие счастливые», «Какие милые», «Замечательный папа», «Сергей, красота! Хочется вернуться в детство. Спасибо вам за позитив, хорошее настроение! Счастья вам и вашей семье. У вас замечательные дети!», — прокомментировали подписчики.
Сергей Безруков 15 лет был женат на актрисе Ирине Безруковой. Они расстались в 2015 году, вскоре после трагической гибели сына артистки. Весной 2016 года он женился на режиссере Анне Матисон, а через несколько месяцев у супругов родилась дочь Маша, а еще через два года — сын Степан.
Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что у Безрукова есть еще двое внебрачных детей. Но он эти сведения не комментировал.
Фото и видео: Instagram Сергея Безрукова
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