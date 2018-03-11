Сергей Безруков опубликовал трогательное фото жены и подросшей дочки

Напомним, Безруков развелся с предыдущей супругой Ириной в 2015 году, а уже через год женился на Анне Матисон. В июле у Сергея и Анны родилась дочь. У актера есть также внебрачные дети — близнецы Александра и Иван. Их Безрукову родила молодая актриса Кристина Смирнова.

Фото: Instagram