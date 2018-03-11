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Сергей Безруков опубликовал трогательное фото жены и подросшей дочки

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Фото из Instagram Сергея Безрукова
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44-летний Сергей Безруков очень редко делится с поклонниками снимками младшей дочери Маши. Но на днях актер все-таки порадовал фолловеров новым фото.

Сергей Безруков решил выложить свежий снимок супруги Анны Матисон и дочки Маши в честь годовщины свадьбы, которую пара праздновала вчера. На фото Анна счастливо улыбается, держа на руках малышку.

«Мои девочки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) МОИ САМЫЕ ДОРОГИЕ И ХОРРРРРОШИЕ!!!!!! Немного тепла вам всем в ленту) СПАСИБО за ПОЗДРАВЛЕНИЯ с годовщиной свадьбы!!!!!!!!!! Искренне ВАШИ БЕЗРУКОВЫ!)))» — так эмоционально подписал кадр Сергей.

Напомним, Безруков развелся с предыдущей супругой Ириной в 2015 году, а уже через год женился на Анне Матисон. В июле у Сергея и Анны родилась дочь. У актера есть также внебрачные дети — близнецы Александра и Иван. Их Безрукову родила молодая актриса Кристина Смирнова.

Фото: Instagram

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