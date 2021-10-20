Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом

«Дорогие мои! Ну вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем, переношу легко, но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать. В данном случае перечитать. Всем здоровья! Всем добра! Всем любви! P.S. Спектакли перенесем на другие даты, не переживайте… Все будет хорошо. Искренне Ваш!», — написал артист на своей странице в Instagram.

Некоторое время назад Безруков привился от коронавируса.