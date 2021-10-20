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Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом
Знаменитый российский актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. На данный момент артист чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. Все спектакли с участием Безрукова перенесены на другие даты.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @s_bezrukov/Instagram
Сергей опубликовал фото из больничной палаты и обратился к подписчикам. По снимку видно, что артист чувствует себя хорошо и проводит появившееся свободное время за чтением книг.
Сергей Безруков привился от коронавируса
«Дорогие мои! Ну вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем, переношу легко, но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать. В данном случае перечитать. Всем здоровья! Всем добра! Всем любви! P.S. Спектакли перенесем на другие даты, не переживайте… Все будет хорошо. Искренне Ваш!», — написал артист на своей странице в Instagram.
Некоторое время назад Безруков привился от коронавируса.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press