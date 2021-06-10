Сергей Белоголовцев о воспитании особенного ребенка: «У нас нет отпусков и выходных»
Сергей Белоголовцев воспитывает особенного ребенка — у одного из его сыновей-близнецов ДЦП. Сдаваться родители мальчика не стали — делают все, чтобы сыну было хорошо. Однако это дается им очень непросто.
«О двойне я узнал только после того, как жена родила. Тогда еще не делали УЗИ. Потом выяснилось, что Саша родился здоровым, а у Жени — отклонения. Врачи сказали, что с таким набором болезней и проблем он просто не выживет, но Наташа отказалась это принимать. Она ездила с ребенком по врачам, делала операции, а остальные дети были на мне», — рассказывает Белоголовцев.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sergey_belogolo
На шоу «Пусть говорят» он отметил, что это очень тяжело.
«Больной ребенок в семье — это ад. Рассказываю все, как есть. У моего сына ДЦП, у него сохранный мозг, он ходячий, но тем не менее это ад. У нас нет отпусков, выходных. Мы с женой всю жизнь боремся, чтобы ему хоть чуть-чуть стало легче».
Фото: Instagram Сергея Белоголовцева
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