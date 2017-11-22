Актер рассказал, что уже несколько лет он живет со скромной учительницей начальных классов.

Сергей Астахов стал героем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Долгое время личная жизнь актера оставалась тайной для широкой общественности. Выяснилось, что избранницей 48-летнего артиста стала 32-летняя школьная учительница Виктория Савкеева, с которой он познакомился в ночном клубе. По словам Астахова, с гражданской супругой у них полное взаимопонимание, и он наконец чувствует себя по-настоящему счастливым.

«Никто так много времени не проводил много времени с моей мамой, как Вика. Она сама всегда предлагает съездить к маме... Я иногда прихожу с работы уставший и сплю, а они болтают и болтают. Мне это очень приятно. Но это не самое главное. А главное, что я так успокоился, что мне даже немножко страшно про это говорить. Я не хочу ничего менять, мне больше ничего не надо. У нас хорошие, серьезные отношения. Теперь, уже обладая опытом в человеческих отношениях, я буду прилагать все свои усилия к тому, чтобы все это было сохранено. Ведь не секрет, что в отношениях надо трудится. Но пока Вика все делает так, что мне и трудиться не надо. Все хорошо», — поделился Астахов.