Сергей Астахов впервые представил новую возлюбленную
Сергей Астахов стал героем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Долгое время личная жизнь актера оставалась тайной для широкой общественности. Выяснилось, что избранницей 48-летнего артиста стала 32-летняя школьная учительница Виктория Савкеева, с которой он познакомился в ночном клубе. По словам Астахова, с гражданской супругой у них полное взаимопонимание, и он наконец чувствует себя по-настоящему счастливым.
«Никто так много времени не проводил много времени с моей мамой, как Вика. Она сама всегда предлагает съездить к маме... Я иногда прихожу с работы уставший и сплю, а они болтают и болтают. Мне это очень приятно. Но это не самое главное. А главное, что я так успокоился, что мне даже немножко страшно про это говорить. Я не хочу ничего менять, мне больше ничего не надо. У нас хорошие, серьезные отношения. Теперь, уже обладая опытом в человеческих отношениях, я буду прилагать все свои усилия к тому, чтобы все это было сохранено. Ведь не секрет, что в отношениях надо трудится. Но пока Вика все делает так, что мне и трудиться не надо. Все хорошо», — поделился Астахов.
Напомним, Сергей Астахов был женат дважды. От второго брака у него есть 19-летняя дочь Мария. Также Астахов два года встречался с актрисой Еленой Кориковой.
Фото: starface, globallookpress