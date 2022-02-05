Сергей Астахов рассказал, почему все чаще отказывается от ролей: «Становится скучно»

Артист признался, что сейчас съемки не приносят ему большого удовольствия, а потраченное время на работу он лучше проведет со своей возлюбленной и дочерью. Астахов давно принял решение не размениваться на роли ради приличного гонорара, а избирательно подходить к выбору проектов.

«Ради чего попало прерывать семейный отдых не планирую. Жизнь — это не только мои амбиции, но и внимание к родным и близким. Когда человек говорит, что так сильно занят работой, будто не может найти времени на семью, — это лукавство», — рассказал актер в интервью «Телепрограмме».

В прошлом Астахов много работал и за свою карьеру снялся в более чем 120 фильмах и сериалах. Самые известные из них — «Честь имею!», «Хиромант», «Временно недоступен», «Охота на изюбря», «Клетка». Но сейчас Сергей обращает внимание только на интересные предложения.

Артист вспоминает, что в одно время ему приходилось играть по 200 спектаклей в год, а все ради счастья любимой дочери. «Есть возможность не хвататься за все подряд. Иногда хочется, становится скучно, и могу даже пойти навстречу продюсерам, снизить гонорар — так захотелось поработать. Почему бы нет? Но у меня есть и собственные антрепризы, в которых участвую, что приносит хороший доход. Вот был период, когда надо было построить дом для дочери, так я работал под 200 спектаклей в год». Астахов поселил 23-летнюю дочь Марию рядом со своим домом, купив ей участок в подмосковной Истре.

Сейчас Астахов уверен, что кино — это дело молодых, а он не планирует «скакать в кадре и строить из себя юношу».

Секс-символ российского телевидения нулевых ведет спокойную и размеренную жизнь с супругой Викторией и не расстается с ней ни на день. «Скажу так — за полтора года пандемии с супругой не расставались ни на один день. Вообще! Буквально ни на один. Были гастроли, съемки, перелеты, отпуск, дача. Мы всегда были вместе».

Артист также наслаждается своим новым возрастом. С преодолением 50-летнего рубежа Сергей даже рад, что ему уже давно не 30. «Понимаю, что мне за 50. Но и понимаю, что жизнь бывает гуманна к людям. Со временем притухают и желания, и силы, и эмоции, и нервы, и возможности. Все начинает гармонично затухать. Конечно, осознаю, что теперь я не такой, как в 30 лет. И в этом больше плюсов, пожалуй».