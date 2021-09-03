Сергей Астахов признался, почему не смог удержать Елену Корикову: «У меня не хватило сил»

Оказалось, что долгой и прекрасной любви помешала чрезмерная приверженность профессии со стороны Сергея — актер был буквально помешан на карьере. А вот Елена ждала от него внимания.

«Мы жили вместе. Она замечательная, красивая, талантливая. У нас были замечательные отношения, но недолгие. Я был уверен, что у нас все получится, но мы разные люди. Я вообще был сильно тогда заточен на карьеру. Лена не ожидала, что я ее буду ставить ниже своей карьеры. Для нее это было неприятным откровением», — признался актер.

Сейчас Астахов считает, что это было неправильным с его стороны.

«Это сейчас я понимаю, что никаких звезд нет. Есть здесь и сейчас. С Леной у меня не поучилось. У нас были разные интересы. Я не смог ей дать того, чего она хотела. У меня на это не хватило сил. Вместе мы были всего два года. Я не оправдал ее ожиданий как мужчина. Лена хотела, чтобы ей отдал все, но я не справился», — признался Сергей.