Сергей Астахов признался, почему не смог удержать Елену Корикову: «У меня не хватило сил»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«Бедная Настя» стала не только звездным часом для Елены Кориковой — там же она встретила свою любовь, актера Сергея Астахова. Долгое время артисты скрывали свой роман — до тех пор, пока однажды звезду не ограбили. Из квартиры Кориковой вынесли и вещи Астахова — и об их отношениях узнали поклонники.
Продлились они всего два года — а потом актеры расстались. В программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» он рассказал, почему отношения с актрисой не сложились, ведь все начиналось так хорошо.
Оказалось, что долгой и прекрасной любви помешала чрезмерная приверженность профессии со стороны Сергея — актер был буквально помешан на карьере. А вот Елена ждала от него внимания.
«Мы жили вместе. Она замечательная, красивая, талантливая. У нас были замечательные отношения, но недолгие. Я был уверен, что у нас все получится, но мы разные люди. Я вообще был сильно тогда заточен на карьеру. Лена не ожидала, что я ее буду ставить ниже своей карьеры. Для нее это было неприятным откровением», — признался актер.
Сейчас Астахов считает, что это было неправильным с его стороны.
«Это сейчас я понимаю, что никаких звезд нет. Есть здесь и сейчас. С Леной у меня не поучилось. У нас были разные интересы. Я не смог ей дать того, чего она хотела. У меня на это не хватило сил. Вместе мы были всего два года. Я не оправдал ее ожиданий как мужчина. Лена хотела, чтобы ей отдал все, но я не справился», — признался Сергей.
Сейчас у актера уже есть новые отношения — а недавно даже появились слухи, что его избранница, Виктория, готова подарить возлюбленному ребенка. Астахов рассказал о романе и признался, что пока не сделал ей предложение — девушка очень волнуется.
«Вика — искренняя, открытая. Она не изъедена негативом, она любит детей и кошек. Я с ней возвращаюсь в детство. Мы не женаты официально. Она то хочет, то не хочет, то волнуется, то боится. Если в следующий раз будет все хорошо, то давайте прямо здесь все и исправим!», — говорит артист.
Подробности своей личной жизни Астахов, однако, предпочитает не выставлять на всеобщее обозрение — счастье любит тишину.
«Я побаиваюсь спугнуть то, что мне досталось, своими россказнями на публику. У нас любовь!», — заключил он.
Фото: Global Look press
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