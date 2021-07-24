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Серебро и бронза: первые медали российской сборной на Олимпиаде в Токио

Как проходят Олимпийские игры в Токио для российских спортсменов.
Анастасия Галашина

Первую награду – серебряную медаль получила Анастасия Галашина из Ярославля на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

Первое место и золотая медаль ушли спортсменке Ян Цянь из Китая. Девушка опередила россиянку со счетом 251,8 очка. Разрыв составил 0,7 очка. Бронза в этом виде спорта досталась участнице из Швейцарии Нине Кристен.

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Слайд, который
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Победители соревнований по стрельбе из пневматической винтовки

Фото: Ju Huanzong/XinHua

Вторую медаль сборной России принес Чемпион Европы 2018 года тхэквондист Михаил Артамонов. Спортсмен занял третье место в своей весовой категории (до 58 кг) и завоевал бронзу.

Михаил победил спортсмена из Аргентины Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.

Итого, на данный момент, у России 2 медали на Олимпийских играх в Токио-2020.

Фото и видео: Global Look Press

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