Серебро и бронза: первые медали российской сборной на Олимпиаде в Токио

Первую награду – серебряную медаль получила Анастасия Галашина из Ярославля на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

Первое место и золотая медаль ушли спортсменке Ян Цянь из Китая. Девушка опередила россиянку со счетом 251,8 очка. Разрыв составил 0,7 очка. Бронза в этом виде спорта досталась участнице из Швейцарии Нине Кристен.