SEREBRO, EMIN, Юлия Барановская, Ирина Нельсон и другие звезды на pre-party фестиваля «ЖАРА» в Баку

Стоит отметить, что к фестивалю была усовершенствована территория и открыты новые бассейны и зоны для отдыха, за счет чего увеличилась и VIP-зона для зрителей. Планами по развитию инфраструктуры делится Эмин Агаларов, соорганизатор фестиваля:

«В этом году мы приложили огромные усилия, чтобы усовершенствовать наш курортный отель Sea Breeze Resort, и сделать это место райским уголком для жителей Баку и гостей столицы. Тут можно собраться всей семьей и с комфортом провести выходные, а можно погрузиться в атмосферу веселья в нашем новом ресторане Rose Bar Beach, также к концу строительства подходит резиденциия с апартаментами Lighthouse. Что касается проведения фестиваля, то огромный бассейн, который мы открыли совсем недавно на территории поселка, станет частью нашего фестиваля и съемочного процесса, а также новой комфортной VIP-зоной для артистов. На соседнем бассейне мы добавили зону VIP для зрителей. Сегодня гости нашей pre-party, их эмоции и отзывы помогли нам понять, что мы на правильном пути, а дальше всех ждет еще больше новостей и сюрпризов!».