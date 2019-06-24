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SEREBRO, EMIN, Юлия Барановская, Ирина Нельсон и другие звезды на pre-party фестиваля «ЖАРА» в Баку

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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SEREBRO

Фото: Пресс-служба
На живописной сцене курортного отеля Sea Breeze Resort в Баку прогремела pre-party международного музыкального фестиваля «ЖАРА», который пройдет с 25 по 28 июля. На мероприятии собрались известные российские и азербайджанские артисты.

В этот вечер для зрителей выступили группы SEREBRO и MBAND, EMIN, Бриллиант Дадашева, финалист «Евровидения-2019» Чингиз Мустафаев, Люся Чеботина, CYGO, Ирина Нельсон, Диляра Кязымова, SAMRA и другие. Ведущей мероприятия стала Юлия Барановская. Под зажигательные танцевальные хиты артисты объявили о скором приближении грандиозного летнего события, где с присущим восточным гостеприимством зрителей и поклонников уже через месяц ждет незабываемая атмосфера фантастических вечерних концертов на берегу Каспия в окружении более 200 популярных звезд.

EMIN

Фото: Пресс-служба

Стоит отметить, что к фестивалю была усовершенствована территория и открыты новые бассейны и зоны для отдыха, за счет чего увеличилась и VIP-зона для зрителей. Планами по развитию инфраструктуры делится Эмин Агаларов, соорганизатор фестиваля:

«В этом году мы приложили огромные усилия, чтобы усовершенствовать наш курортный отель Sea Breeze Resort, и сделать это место райским уголком для жителей Баку и гостей столицы. Тут можно собраться всей семьей и с комфортом провести выходные, а можно погрузиться в атмосферу веселья в нашем новом ресторане Rose Bar Beach, также к концу строительства подходит резиденциия с апартаментами Lighthouse. Что касается проведения фестиваля, то огромный бассейн, который мы открыли совсем недавно на территории поселка, станет частью нашего фестиваля и съемочного процесса, а также новой комфортной VIP-зоной для артистов. На соседнем бассейне мы добавили зону VIP для зрителей. Сегодня гости нашей pre-party, их эмоции и отзывы помогли нам понять, что мы на правильном пути, а дальше всех ждет еще больше новостей и сюрпризов!».

Фото: Пресс-служба

На следующий день состоялось официальное открытие нового ресторана Rose Bar Beach также с участием российских артистов, где к ним присоединился Brandon Stone, а к очаровательной Юлии Барановской соведущий Константин Тарасюк. Новый уникальный ресторанный проект работает днем в режиме Beach Club, с Pool Parties по выходным, а в вечернее время функционирует, как полноценный ресторан, где гости могут насладиться кулинарными изысками от бренд шеф-повара из Москвы Кирилла Бергера.

### Фестиваль «ЖАРА». Как это будет?

25 июля — торжественное открытие. На главной сцене, установленной на пляже, состоится гала-концерт с исполнением главных эстрадных хитов.

26 июля — творческий вечер группы «ЛЮБЭ». Музыкальный батл Григория Лепса и Стаса Михайлова.

27 июля — вечеринка 90-х и нулевых, а также сольный концерт Григория Лепса.

28 июля — закрытие фестиваля. Время Поколения Z: сольный концерт Тимати. Главные хиты стриминга.

В фестивале «ЖАРА’19» примут участие более 200 артистов, среди которых: Филипп Киркоров, LOBODA, EMIN, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Валерия, Вера Брежнева, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Владимир Кузьмин, A’STUDIO, Макс Барских, Глюк’оZa, Николай Басков, Лолита, Ани Лорак, «Время и Стекло», Artik & Asti, BURITO, MONATIK, NK, «Руки Вверх», «ЛЮБЭ», «Дискотека Авария», «НА-НА», «Отпетые Мошенники», «Фабрика», Виктория Дайнеко, Александр Панайотов, Bosson, Akesandro Safina, Любовь Успенская, HammAli & Navai, CYGO, Rauf & Faik, Тимати, топовые артисты лейблов Zhara Music, Black Star и многие другие.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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