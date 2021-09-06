«Сердцем к сердцу»: молодая бабушка Оксана Фандера поделилась первым снимком с внуком
Популярная актриса совсем недавно стала бабушкой — внука ей подарил ее старший сын Иван Янковский. Оксана с большим удовольствием принимает участие в воспитании малыша, чем делится в своем Instagram. Так, сегодня там появился очень трогательный снимок со звездой с внуком на руках.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Личный Instagram @veriga10
Фандера так подписала пост, полный любви: «Щекой к щеке, и сердцем к сердцу». Мама малыша — артистка Диана Пожарская, с которой Ивана Янковского связывают длительные отношения.
Напомним, Оксана Фандера — невестка знаменитого советского и российского артиста Олега Янковского. Именно в честь него сын актрисы назвал своего первого наследника. У Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского также есть дочь Елизавета Янковская, родившаяся в 1995 году. Она тоже пошла по стопам своих родителей и стала актрисой.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram