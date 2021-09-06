«Сердцем к сердцу»: молодая бабушка Оксана Фандера поделилась первым снимком с внуком

Напомним, Оксана Фандера — невестка знаменитого советского и российского артиста Олега Янковского. Именно в честь него сын актрисы назвал своего первого наследника. У Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского также есть дочь Елизавета Янковская, родившаяся в 1995 году. Она тоже пошла по стопам своих родителей и стала актрисой.