«Сердце разбито, время не лечит»: Ковальчук, Орлова, Ручка показали редкие фото с Фриске в годовщину ее смерти

Жанна Фриске ушла из жизни поздним вечером 15 июня 2015 года после продолжительной болезни. Несколько лет одна из самых ярких артисток российской эстрады боролась с опухолью головы, но болезнь победила.

В годовщину смерти Жанны ее близкие опубликовали в микроблогах редкие фото с ней и признались, что их боль со временем не становится тише.

«5 лет... Не верится. Как быстро летит время. Нет ощущения, что тебя нет рядом... Ну нет его!!! Такое чувство, что вот-вот позвонишь, или зайдешь в дверь. Моя маленькая», — трогательно написала в Instagram сестра Жанны Наталья Фриске.