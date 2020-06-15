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«Сердце разбито, время не лечит»: Ковальчук, Орлова, Ручка показали редкие фото с Фриске в годовщину ее смерти

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Жанна Фриске

Фото: Anton Belitsky/ Global Look press

Жанны Фриске не стало пять лет назад.

Жанна Фриске ушла из жизни поздним вечером 15 июня 2015 года после продолжительной болезни. Несколько лет одна из самых ярких артисток российской эстрады боролась с опухолью головы, но болезнь победила.

В годовщину смерти Жанны ее близкие опубликовали в микроблогах редкие фото с ней и признались, что их боль со временем не становится тише.

«5 лет... Не верится. Как быстро летит время. Нет ощущения, что тебя нет рядом... Ну нет его!!! Такое чувство, что вот-вот позвонишь, или зайдешь в дверь. Моя маленькая», — трогательно написала в Instagram сестра Жанны Наталья Фриске.

«Я не поверю в то, что время лечит. Мне легче не становится совсем. Невыносимо больно в этот вечер. Разбито сердце в 22.07», — поделилась своим горем лучшая подруга Фриске и мать ее сына Ольга Орлова и показала редкое фото с Жанной.

«5 лет как один миг, 5 лет как один вздох, В глубине забиваю крик, Громких слов не любит Бог. Верю, что тебе сейчас хорошо, Что нет боли и страха нет, И неважно как ты далеко, Знай, до нас доходит твой свет...», — написала Юлия Ковальчук.

«5 лет прошло...», — оставила лаконичный пост Надя Ручка и показала Жанну такой, какой ее запомнили поклонники.

У Жанны Фриске остался сын Платон, 7-летний мальчик живет с отцом Дмитрием Шепелевым. После смерти Жанны Дмитрий не нашел общего языка с родителями любимой женщины и не разрешает им видеться с внуком. Те в свою очередь в эфире многочисленных ток-шоу поливают отца своего внука грязью. Шепелев придерживается позиции неучастия в скандалах.

Фото: Instagram Натальи Фриске, Gennadii Sergeev, Alexander Keltik, Gennadii Usoev, Anton Belitsky, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

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