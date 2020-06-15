«Сердце разбито, время не лечит»: Ковальчук, Орлова, Ручка показали редкие фото с Фриске в годовщину ее смерти
Фото: Anton Belitsky/ Global Look press
Жанна Фриске ушла из жизни поздним вечером 15 июня 2015 года после продолжительной болезни. Несколько лет одна из самых ярких артисток российской эстрады боролась с опухолью головы, но болезнь победила.
В годовщину смерти Жанны ее близкие опубликовали в микроблогах редкие фото с ней и признались, что их боль со временем не становится тише.
«5 лет... Не верится. Как быстро летит время. Нет ощущения, что тебя нет рядом... Ну нет его!!! Такое чувство, что вот-вот позвонишь, или зайдешь в дверь. Моя маленькая», — трогательно написала в Instagram сестра Жанны Наталья Фриске.
«Я не поверю в то, что время лечит. Мне легче не становится совсем. Невыносимо больно в этот вечер. Разбито сердце в 22.07», — поделилась своим горем лучшая подруга Фриске и мать ее сына Ольга Орлова и показала редкое фото с Жанной.
«5 лет как один миг, 5 лет как один вздох, В глубине забиваю крик, Громких слов не любит Бог. Верю, что тебе сейчас хорошо, Что нет боли и страха нет, И неважно как ты далеко, Знай, до нас доходит твой свет...», — написала Юлия Ковальчук.
«5 лет прошло...», — оставила лаконичный пост Надя Ручка и показала Жанну такой, какой ее запомнили поклонники.
У Жанны Фриске остался сын Платон, 7-летний мальчик живет с отцом Дмитрием Шепелевым. После смерти Жанны Дмитрий не нашел общего языка с родителями любимой женщины и не разрешает им видеться с внуком. Те в свою очередь в эфире многочисленных ток-шоу поливают отца своего внука грязью. Шепелев придерживается позиции неучастия в скандалах.
Фото: Instagram Натальи Фриске, Gennadii Sergeev, Alexander Keltik, Gennadii Usoev, Anton Belitsky, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
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