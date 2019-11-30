«Сэра» в прочтении Шнурова и мюзикл от Гагариной: чем запомнился новый выпуск шоу «Голос»

Вечером 29 ноября в эфир вышел очередной выпуск восьмого сезона главного вокального телепроекта страны «Голос». Наставники определились с оставшими дуэтами и завершили этап поединков.

В этом выпуске первыми на сцену вышли Ильдар Абдуллин и Стас Мошкин из команды Сергея Шнурова, которые продемонстрировали неожиданное прочтение хита из репертуара Валерия Меладзе «Сэра». Константин Меладзе и Полина Гагарина остались в восторге от «рОкового» звучания песни, однако Валерию Сюткину показалось, что лидер «Ленинграда» сделал «too much, пережал». В свою очередь, Сергей парировал, что сделал аранжировку «для молодежной аудитории, которой Валерий не является». Дальнейшее участие в шоу продолжит Ильдар.