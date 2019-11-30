«Сэра» в прочтении Шнурова и мюзикл от Гагариной: чем запомнился новый выпуск шоу «Голос»
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Фото: Кадр из эфира
Вечером 29 ноября в эфир вышел очередной выпуск восьмого сезона главного вокального телепроекта страны «Голос». Наставники определились с оставшими дуэтами и завершили этап поединков.
В этом выпуске первыми на сцену вышли Ильдар Абдуллин и Стас Мошкин из команды Сергея Шнурова, которые продемонстрировали неожиданное прочтение хита из репертуара Валерия Меладзе «Сэра». Константин Меладзе и Полина Гагарина остались в восторге от «рОкового» звучания песни, однако Валерию Сюткину показалось, что лидер «Ленинграда» сделал «too much, пережал». В свою очередь, Сергей парировал, что сделал аранжировку «для молодежной аудитории, которой Валерий не является». Дальнейшее участие в шоу продолжит Ильдар.
Самым ярким дуэтом из команды Валерия Миладовича стали Виктория Карачун и Арсен Мукенди, которые исполнили «Разговор со счастьем». Вероятно, поистине русская душа иностранного гостя помогла ему попасть в следующий этап проекта.
После выступления Феликса Коло и Аланы Чочиевой из команды Полины Гагариной наставники отметили, что почувствовали себя зрителями мюзикла. Молодых ребят даже сравнили с Ромео и Джульеттой, хотя Сергей Шнуров отметил, что их «проповедь» «Люби меня, люби» его не убедила. Свой выбор наставница сделала в пользу 17-летней участницы.
Даниил Королев и Анастасия Бадьина из команды Константина Меладзе выступили с песней «Сберегла», исполненной в фолк-стиле. Решение наставнику далось непросто, дальнейшее сотрудничество с Константином Шотаевичем продолжит Даниил.
Уже через неделю в шоу «Голос» стартует этап нокаутов. Следите за эфиром каждую пятницу на Первом канале после программы «Время».
Фото: Instagram, кадры из эфира
Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia
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