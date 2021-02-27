Семья Виктора Гусева стала жертвой мошенников: «Верим, что нам помогут»

На своей странице в Facebook Виктор Гусев поделился личной историей, которая случилась с его семьей: «К моему горькому сожалению, любимая теща поверила этим мошенникам, хоть и не с первого звонка: они обрабатывали ее целый месяц». Он объяснил, что злоумышленники представились пожилой женщине сотрудниками СК РФ и попросили ее продать им квартиру, чтобы якобы помочь поймать черных риэлторов. Они также сказали пенсионерке, что на самом деле сделка будет фиктивной и нужна лишь для секретной операции. После этого мошенники присылали женщине постановления о возбуждении уголовного дела против риэлторской конторы на бланках СКР с двуглавыми орлами и печатями.

Виктор Гусев попросил подписчиков распространить эту информацию, что бы ни дать мошенникам шанса попользоваться человеческим горем: «Знаете, наше старшее поколение — настоящие советские люди, которые верят печатям и газетам. Так и случилось с моей родственницей. Мы, конечно, обратились в прокуратуру и очень надеемся и верим, что нам помогут».