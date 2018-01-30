54-летняя Елена Маликова решила показать публике сына, которого им с 48-летним супругом Дмитрием Маликовым на днях родила суррогатная мать.

Недавно Елена и Дмитрий Маликовы удивили поклонников неожиданным и радостным семейным событием — у них родился сын, чье имя пара пока не называет. Малыша выносила суррогатная мать, и он появился на свет в Санкт-Петербурге. Через пару дней счастливые супруги забрали кроху домой в Москву, где их встретили родные. На трогательном снимке Дмитрий нежно целует жену, а между ними сидит дочь Стефания с братом на руках. Личико ребенка закрыто специальным стикером.

Публикация от elena malikova (@elenamalikova) Янв 30, 2018 at 12:20 PST