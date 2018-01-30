«Семья сильнее»: Елена Маликова показала новорожденного сына
1/10
54-летняя Елена Маликова решила показать публике сына, которого им с 48-летним супругом Дмитрием Маликовым на днях родила суррогатная мать.
Недавно Елена и Дмитрий Маликовы удивили поклонников неожиданным и радостным семейным событием — у них родился сын, чье имя пара пока не называет. Малыша выносила суррогатная мать, и он появился на свет в Санкт-Петербурге. Через пару дней счастливые супруги забрали кроху домой в Москву, где их встретили родные.
На трогательном снимке Дмитрий нежно целует жену, а между ними сидит дочь Стефания с братом на руках. Личико ребенка закрыто специальным стикером.
«Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась — я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наша чудесная дочь и сын... Семья — это команда! Где один — за всех и все — за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!» — так подписала Елена фотографию.
Поклонники поддержали новоиспеченную маму: «Искренне поздравляем вас», «Счастья и радости вашей семье! Поздравляю! Вы такие замечательные!», «Какой прекрасный пост!!! Спасибо за него. А Вам спокойных ночей и здоровья!!!»
Фото: Instagram