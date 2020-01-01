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Семья Овечкиных, Сергей Безруков, Юлия Проскурякова и другие звезды показали, как встретили Новый год — 2020

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Анастасии Шубской

Знаменитости делятся новогодними фотографиями.

Вот и наступил 2020 год. Мы прогулялись по блогам знаменитостей, чтобы узнать, как они провели ночь с 31 декабря на 1 января, а самые интересные фото и видео собрали в этом материале.

Многие знаменитости отказались от дел и гонораров, чтобы провести этот вечер и эту ночь с семьей. Анастасия Шубская, беременная Милла Йовович, Юлия Пересильд, Ида Кехман поделились семейными фотографиями. Евгений Плющенко показал домашнее фото с младшим сыном, женой и ее сыном от предыдущего брака.

Незадолго до Нового года Сергей Безруков поделился уютной фотографией с детьми: «В ожидании!!!!!!!!) Ждем!!!! Ждем!!!! Ждем!!!! Урааааааааааааааааа......)))) С НАСТУПАЮЩИМ, а для кого-то с НАСТУПИВШИМ!!!!!!! Добра! Счастья! И конечно же ЛЮБВИИИИИИИИИИИИИ.... Дорогие мои,Хорррошиеееее) #новыйгод #вседома #отдых»

Марина Газманова показала, как украшен из с Олегом Газмановым дом. Валерий Сюткин похвастался подарками: «Спасибо моим девочкам! @violaviva @violasyutkina С Новым 2020 Годом».

«Наша Снегурочка в деле!!!!! С Новым Годом !!!!!! Счастья и любви всем!!!!!!», — поделилась семейным видео Ксения Собчак.

Затейники Дибровы устроили костюмированный праздник:

Юлия Проскурякова показала, как их с Игорем Николаевым дочь в образе принцессы Эльзы поздравила всех: «С Новым годом, девочки».

«Снегурочка желает всем замечательного 2020 года», — написала Саша Стриженова. Алина Загитова показала уютное фото под елкой с собакой. Алсу пожелала подписчикам мира, тепла и уюта.

Ирина Пегова веселилась с друзьями и коллегами.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин встретил Новый год с девушкой в Альпах. Галина Юдашкина с мужем — в Гонконге. Светлана Устинова — на острове Сен-Бартелеми.

«Первый раз мы встречаем Новый год. В центре Москвы! На катке! Это так здорово! Всем счастья и любви! Покоя в сердце и экстрима в мыслях! Невероятных свершений и головокружительных побед», — поделилась позитивом Светлана Зейналова.

Ирина Хакамада поделилась фотографией с Стивеном Сигалом: «Случайно справили Новый год вместе. В отеле».

Фото и видео: instagram

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