Семья Овечкиных, Сергей Безруков, Юлия Проскурякова и другие звезды показали, как встретили Новый год — 2020
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Анастасии Шубской
Вот и наступил 2020 год. Мы прогулялись по блогам знаменитостей, чтобы узнать, как они провели ночь с 31 декабря на 1 января, а самые интересные фото и видео собрали в этом материале.
Многие знаменитости отказались от дел и гонораров, чтобы провести этот вечер и эту ночь с семьей. Анастасия Шубская, беременная Милла Йовович, Юлия Пересильд, Ида Кехман поделились семейными фотографиями. Евгений Плющенко показал домашнее фото с младшим сыном, женой и ее сыном от предыдущего брака.
Незадолго до Нового года Сергей Безруков поделился уютной фотографией с детьми: «В ожидании!!!!!!!!) Ждем!!!! Ждем!!!! Ждем!!!! Урааааааааааааааааа......)))) С НАСТУПАЮЩИМ, а для кого-то с НАСТУПИВШИМ!!!!!!! Добра! Счастья! И конечно же ЛЮБВИИИИИИИИИИИИИ.... Дорогие мои,Хорррошиеееее) #новыйгод #вседома #отдых»
Марина Газманова показала, как украшен из с Олегом Газмановым дом. Валерий Сюткин похвастался подарками: «Спасибо моим девочкам! @violaviva @violasyutkina С Новым 2020 Годом».
«Наша Снегурочка в деле!!!!! С Новым Годом !!!!!! Счастья и любви всем!!!!!!», — поделилась семейным видео Ксения Собчак.
Затейники Дибровы устроили костюмированный праздник:
Юлия Проскурякова показала, как их с Игорем Николаевым дочь в образе принцессы Эльзы поздравила всех: «С Новым годом, девочки».
«Снегурочка желает всем замечательного 2020 года», — написала Саша Стриженова. Алина Загитова показала уютное фото под елкой с собакой. Алсу пожелала подписчикам мира, тепла и уюта.
Ирина Пегова веселилась с друзьями и коллегами.
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин встретил Новый год с девушкой в Альпах. Галина Юдашкина с мужем — в Гонконге. Светлана Устинова — на острове Сен-Бартелеми.
«Первый раз мы встречаем Новый год. В центре Москвы! На катке! Это так здорово! Всем счастья и любви! Покоя в сердце и экстрима в мыслях! Невероятных свершений и головокружительных побед», — поделилась позитивом Светлана Зейналова.
Ирина Хакамада поделилась фотографией с Стивеном Сигалом: «Случайно справили Новый год вместе. В отеле».
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!