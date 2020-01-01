Семья Овечкиных, Сергей Безруков, Юлия Проскурякова и другие звезды показали, как встретили Новый год — 2020

Многие знаменитости отказались от дел и гонораров, чтобы провести этот вечер и эту ночь с семьей. Анастасия Шубская, беременная Милла Йовович, Юлия Пересильд, Ида Кехман поделились семейными фотографиями. Евгений Плющенко показал домашнее фото с младшим сыном, женой и ее сыном от предыдущего брака.

Незадолго до Нового года Сергей Безруков поделился уютной фотографией с детьми: «В ожидании!!!!!!!!) Ждем!!!! Ждем!!!! Ждем!!!! Урааааааааааааааааа......)))) С НАСТУПАЮЩИМ, а для кого-то с НАСТУПИВШИМ!!!!!!! Добра! Счастья! И конечно же ЛЮБВИИИИИИИИИИИИИ.... Дорогие мои,Хорррошиеееее) #новыйгод #вседома #отдых»