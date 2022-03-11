«Семья моя родная»: Лолита наконец-то воссоединилась с мамой и дочерью
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Фото: Global Look Press
23 года назад Лолита впервые стала мамой. Ее дочь Ева родилась особенной девочкой. Певица очень любит свою дочь и дорожит их общением. К сожалению Милявской, видеться с Евой часто она не может из-за того, что их разделяют километры. Российская артистка часто гастролирует по России и живет в Москве, а ее дочь проживает с бабушкой — матерью Лолиты на Украине и там же учится. Из-за пандемии семья долгое время не могла воссоединиться, лишь изредка они встречались на отдыхе в теплых краях. Однако на этот раз российской поп-диве удалось встретиться с матерью и дочкой.
Впервые за долгое время Лолита выложила в Instagram видео со своей семьей. Звезда предстала в объятиях мамы и дочери Евы. Певица выглядит очень счастливой рядом с наследницей и родительницей. Она рассказала, что давно не виделась с близкими и воссоединиться с ними ей удалось только сейчас. «Спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы были вместе», — растрогалась Милявская.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru, Instagram