Семья, любовь, елка: как знаменитости отметили католическое Рождество
Фото: www.instagram.com/cristiano/
Криштиану Роналду показал милое семейное фото под рождественской елкой. Для снимка он и его любимая Джорджина Родригез, а также все четверо детей надели одинаковые колпаки. Фото получилось очень душевным и атмосферным.
Крисси Тейген, недавно потерявшая новорожденного сына, показала, какой праздник утроила для детей Луны и Майлза. К ним с поздравлениями пришел Санта Клаус. Впрочем, его появление вызвало восторг не только у малышей.
В Instagram Елизаветы II появился коллаж фотографий с рождественских поздравлений королевы разных лет.
Миранда Керр поздравила поклонников, опубликовав фото с мужем Эваном Шпигелем, а жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес сфотографировался с дочерями Наташей и Эллой.
Дэвид и Виктория Бэкхем и их дети встречали Рождество в одинаковых черных шелковых пижамах и колпаках. «Особенное время. Вся семья вместе», — подписал он фото.
Анна Нетребко, живущая с семьей в Вене, также отметила католическое Рождество и поздравила друзей.
Мэрайя Кэри, по традиции, провела праздник с детьми Морокканом и Монро.
Хлоэ Кардашьян провела Рождество с дочерью Тру и женихом Тристаном Томпсоном. В Instagram она показала милые фото со своей малышкой. Ее младшая сестра, модель Кендалл Дженнер сфотографировалась в красивом наряде у большой сверкающей елки и написала, что она сама и есть маленький подарок.
Ева Лонгория опубликовала в блоге фото 1979 года, где она и ее сестра еще маленькие.
Селин Дион опубликовала редкое фото с тремя сыновьями — 19-летним Рене-Шарлем и 10-летними близнецами Эдди и Нельсоном.
Шакира поздравила поклонников открыткой с милым кроликом под елкой.
Джастин и Хейли Бибер устроили романтический рождественский вечер.
Молодая жена Алека Болдуина Хилария поделилась фотографией всех пятерых детей, позирующих у елки.
Мелания Трамп, встречающая последнее Рождество в роли первой леди США, устроила стильную фотосессию у огромной ели.
Фото и видео: Instagram Мелании Трамп, Хиларии Болдуин, Шакиры, Джастина Бибера, Селин Дион, Евы Лонгории, Хлое Кардашьян, Кендалл Дженнер, Мэрайи Кэри, Анны Нетребко, Дэвида Бэкхема, Миранды Керр, Алекса Родригеса, Елизаветы II, Крисси Тейген, Криштиану Роналду
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