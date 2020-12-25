Семья, любовь, елка: как знаменитости отметили католическое Рождество

Криштиану Роналду показал милое семейное фото под рождественской елкой. Для снимка он и его любимая Джорджина Родригез, а также все четверо детей надели одинаковые колпаки. Фото получилось очень душевным и атмосферным.

Крисси Тейген, недавно потерявшая новорожденного сына, показала, какой праздник утроила для детей Луны и Майлза. К ним с поздравлениями пришел Санта Клаус. Впрочем, его появление вызвало восторг не только у малышей.