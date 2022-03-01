Семья Леваевых подала в суд на «афериста из тиндера»: «Он пытался использовать наше доброе имя»

Шимон Хают, также известный как Саймон Леваев, долго время выдавал себя за сына бизнесмена Леваева. Благодаря громкому имени он обманом вымогал у людей деньги.

«Он долгое время лживо представлял себя сыном Льва Леваева и получал многочисленные блага (в том числе материальные), лукавя и обманывая, утверждая, что он член семьи Леваевых и что его семья будет платить по его пособиям», — цитирует текст иска издание Page Six.

Шимон Хают выдавал себя за генерального директора алмазной фирмы Льва Леваева. Он использовал приложение Tinder, чтобы познакомиться с женщинами, которые станут его жертвами. Аферист убеждал их переводить на свой счет крупные суммы денег, объясняя это тем, что скрывается от людей, пытающихся убить его. Обманным путем Шимон Хают выманил у своих жертв около 10 миллионов долларов.