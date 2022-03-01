Семья Леваевых подала в суд на «афериста из тиндера»: «Он пытался использовать наше доброе имя»
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Фото: instagram/ simonlevievofficial_
Шимон Хают, также известный как Саймон Леваев, долго время выдавал себя за сына бизнесмена Леваева. Благодаря громкому имени он обманом вымогал у людей деньги.
«Он долгое время лживо представлял себя сыном Льва Леваева и получал многочисленные блага (в том числе материальные), лукавя и обманывая, утверждая, что он член семьи Леваевых и что его семья будет платить по его пособиям», — цитирует текст иска издание Page Six.
Шимон Хают выдавал себя за генерального директора алмазной фирмы Льва Леваева. Он использовал приложение Tinder, чтобы познакомиться с женщинами, которые станут его жертвами. Аферист убеждал их переводить на свой счет крупные суммы денег, объясняя это тем, что скрывается от людей, пытающихся убить его. Обманным путем Шимон Хают выманил у своих жертв около 10 миллионов долларов.
Молодой человек отсидел два года в финской тюрьме и пять месяцев в израильской. Его признали виновным в мошенничестве, краже и подделке документов. Адвокат, выступающий на стороне Леваевых, сообщил, что в ближайшее время Шимону Хаюту могут быть предъявлены новые обвинения.
«Это только начало ряда исков, над которыми в настоящее время работает моя фирма. На следующем этапе мы подадим еще один иск против Хаюта или другого лица, которое будет с ним работать. Любой, кто попытается извлечь выгоду из этой преступной схемы, будет наказан», — приводит слова адвоката Tatler.
Дочь Льва Леваева заявила, что надеется на скорейшее разрешение этого вопроса и справедливое наказание для преступника. «Он мошенник, который пытался использовать наше доброе имя, чтобы обмануть жертв на миллионы долларов. Он не имеет никакого отношения к семье Леваевых и к нашей компании LLD Diamonds. Я рада, что его настоящая личность и действия были разоблачены во всем мире, и, надеюсь, это положит конец его недобросовестным действиям», — добавила девушка.
Фото: Instagram