Неужели мы больше не увидим 41-летнюю Екатерину Скулкину в любимом шоу?

Екатерина Скулкина — одна из самых ярких и запоминающихся актрис в юмористическом шоу Comedy Woman. Она проработала в команде около 11 лет. Сегодня СМИ разочаровали поклонников артистки сообщением о том, что она покидает шоу ради семьи.

Екатерина вернется в Казань — к супругу, который воспитывает там 8-летнего сына. Скулкина хочет видеть семью чаще, сообщают журналисты. «Сейчас закончится контракт, и она уходит. Разорвать его, к сожалению, нельзя», — цитирует «СтарХит» слова родственника актрисы.

Наши коллеги из WMJ.ru связались с пресс-службой проекта Comedy Woman, где им сообщили: Екатерина не собирается покидать юмористический проект. Она продолжит и дальше радовать поклонников своим талантом.