Семья или карьера: Екатерина Скулкина покидает шоу Comedy Woman?
Екатерина Скулкина — одна из самых ярких и запоминающихся актрис в юмористическом шоу Comedy Woman. Она проработала в команде около 11 лет. Сегодня СМИ разочаровали поклонников артистки сообщением о том, что она покидает шоу ради семьи.
Девчулииии, что я откопала😂 9 лет назад отмотала😂 @kravacomedy @sibagatu @lenaborshcheva @natalymedvedeva @baranovakaty @tatyanamorozova @inadenka @kativarnava @eprikol #comedywoman
Публикация от Ekaterina SKULKINA (@eskulkina)
Екатерина вернется в Казань — к супругу, который воспитывает там 8-летнего сына. Скулкина хочет видеть семью чаще, сообщают журналисты. «Сейчас закончится контракт, и она уходит. Разорвать его, к сожалению, нельзя», — цитирует «СтарХит» слова родственника актрисы.
Наши коллеги из WMJ.ru связались с пресс-службой проекта Comedy Woman, где им сообщили: Екатерина не собирается покидать юмористический проект. Она продолжит и дальше радовать поклонников своим талантом.
Пресс-служба подчеркнула, что у Скулкиной нет родственника, на которого ссылаются СМИ.
Фото: instagram.com, globallookpress.com