«Семья – это лучшее в моей жизни»: Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем

Мария Кожевникова в день семьи, любви и верности поделилась с подписчиками редким фото с мужем Евгением Васильевым. Ранее актриса тщательно оберегала личную жизнь и показывала супруга крайне редко. В ее Instagram появлялись фото только с сыновьями.

Однако в семейный праздник Мария опубликовала фото с супругом. «Берегите друг друга , а тем кто ещё не встретил свою половинку, то я Вам искренне этого желаю! Семья это самая важное и прекрасное, что случилось в моей жизни!», - пожелала Мария Подписчикам (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).