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«Семья – это лучшее в моей жизни»: Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем

Фото с семейной идиллией актриса приурочила к празднику.

Мария Кожевникова в день семьи, любви и верности поделилась с подписчиками редким фото с мужем Евгением Васильевым. Ранее актриса тщательно оберегала личную жизнь и показывала супруга крайне редко. В ее Instagram появлялись фото только с сыновьями.

Однако в семейный праздник Мария опубликовала фото с супругом. «Берегите друг друга , а тем кто ещё не встретил свою половинку, то я Вам искренне этого желаю! Семья это самая важное и прекрасное, что случилось в моей жизни!», - пожелала Мария Подписчикам (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Прекрасная семья и слова прекрасные,каждый живет как хочет и не надо чью то мысль выдавать за правильную. Если человек думает иначе, это не значит что он не прав! Здоровья Вам!», пожелали поклонники Марии.

Но большинство подписчиков принялись давать советы, что Марии и Евгению нужно официально пожениться. Они даже при наличии троих детей до загса пока так и не дошли, но обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в 2013 году.

«Маша обязательно зарегистрируйтесь брак, т. к перед законом Р Ф вы с мужем просто сожители и все»,

«Кто бы что ни говорил, сначала загс, а потом венчание. По-другому никак. Любой батюшка вам скажет, что венчание после росписи только. Нечего выдумывать другое»,

«Маша обязательно зарегистрируйтесь брак, т. к перед законом Р Ф вы с мужем просто сожители и все», - написали Марии.

На это актриса ответила, что ее все устраивает: «Меня это устраивает, как только перестанет, то мы обязательно зарегистрируемся».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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