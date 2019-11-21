Семья Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти и уходе Петра Чернышева из семьи: «Это уже за гранью…»

Страница в Instagram, созданная родными актрисы для ее поддержки, сведения о ее здоровье не предоставляет, но регулярно опровергает новости, появляющиеся в прессе.

Так, близкие Анастасии Заворотнюк опровергли сведения о ее смерти. Информация, якобы, поступила от сотрудника той самой клиники, где лечится «няня».

«Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без «жареных фактов», тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии?

И главное - нет, это неправда! Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать. Всем добра!», — последовало сообщение.