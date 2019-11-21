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Семья Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти и уходе Петра Чернышева из семьи: «Это уже за гранью…»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Петр Черныше и Анастасия Заворотнюк год назад стали родителями

Фото: Starface

Состояние здоровья близкие актрисы по-прежнему не комментируют.

Анастасия Заворотнюк не появлялась в обществе больше полугода. После того, как она пропала из поля зрения поклонников, появилась информация, что у 48-летней звезды «Моей прекрасной няни» серьезные проблемы со здоровьем.

Родные и близкие актрисы не комментируют ее состояние уже много месяцев. СМИ сообщали, что Анастасия борется опухолью мозга. Разные источники рассказывали, что Заворотнюк лечилась в Европе, но продолжила терапию в московской частной клинике.

Страница в Instagram, созданная родными актрисы для ее поддержки, сведения о ее здоровье не предоставляет, но регулярно опровергает новости, появляющиеся в прессе.

Так, близкие Анастасии Заворотнюк опровергли сведения о ее смерти. Информация, якобы, поступила от сотрудника той самой клиники, где лечится «няня».

«Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без «жареных фактов», тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии?

И главное - нет, это неправда! Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать. Всем добра!», — последовало сообщение.

Также родным Анастасии Заворотнюк пришлось опровергнуть слух, что Петр Чернышев давно хотел уйти из семьи, но не делает этого из-за болезни Анастасии.

«А в этом случае издания ссылаются на якобы «друга семьи». Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги. Только это не наш случай, потому что реальные, а не придуманные прессой друзья, у нас самые надежные и лучшие. Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!», — написали в Instagram.

Петр Чернышев, когда состояние здоровья супруги ухудшилось, отменил несколько выступлений в ледовом шоу Татьяны Навки. Но после он вынужден был вернуться к работе из-за прежних обязательств.

Напомним, осенью 2018 года Анастасия в возрасте 47 лет родила дочь Милу. Девочка стала первым общим ребенком супругов. У актрисы от второго брака есть еще двое взрослых детей — Анна и Майкл.

Фото: Instagram, Starface

Видео: Телеканал 360

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