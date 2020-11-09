Съемки в Голливуде и дети: как сейчас выглядит и чем живет красавица Карла из сериала «Клон»
Фото: Кадр фильма
Жулиана Паэс родилась 29 марта 1979 года в состоятельной семье в престижном районе Рио. Кроме нее, в у родителей было еще трое детей. Но семейное благополучие длилось недолго: отец будущей звезды разорился и всем пришлось перебраться в небольшую квартиру в недорогом районе.
Тогда юная красавица Жулиана поняла, что может помочь родителям финансово. В Паэс течет португальская, испанская, арабская и африканская кровь. Такая «горячая смесь» отразилась на внешности девушки. Красавица с огромными глазами идеальной смуглой кожей стала искать работу моделью, и вскоре ее заметили.
Фото: www.instagram.com/julianapaes/
Параллельно с учебой в вузе Жулиана снималась для рекламы. Красавица получила диплом по специальности «драматическое искусство и актерское мастерство» и рано начала сниматься. Первые ее фильмы не принесли громкого успеха, но дали неплохое начало карьере.
Первым проектом Жулианы Паэс в кино стал сериал «Видео-шоу», затем ее пригласили на роль Риты в сериал «Семейные узы». Кстати, с исполнителем главной роли в фильме Рейнальдо Джанеккини актриса дружит до сих пор, также они не раз снимались вместе.
Через пару лет Жулиана Паэс подписала контракт на съемки в легендарном сериале «Клон», где она сыграла красавицу Карлу, которая ради выгодной партии с богатым мужчиной бросает любимого, но бедного избранника Шанди. В этот раз о красотке заговорили: ее экранный образ одновременно восхищал (красотой) и отталкивал (из-за характера героини).
Фото: Кадр фильма
После «Клона» карьера Жулианы Паэс как актрисы и модели пошла резко в гору. Она снялась в таких фильмах, как «Дом семи женщин», «Америка», «Еще раз любовь». В 2004-м она также стала девушкой одного из номеров бразильского издания журнала Playboy. А два года спустя журнал People включил бразильянку в 100 самых красивых людей планеты.
В начале двухтысячных Жулиана сотрудничала с крупными парфюмерными брендами и известными марками одежды, а также часто появлялась на обложках глянца. Кстати, ее и сейчас много снимают для журналов.
Личная жизнь Жулианы Паэс всегда была на виду. После нескольких громких романов, актриса вышла замуж за бизнесмена Карлоса Эдуардо Баптиста. Их свадьба в сентябре 2008-го былала такой шикарной и публичной, что актрису назвали «Невестой года». Кстати, дату бракосочетания она согласовывала с нумерологами, как и дату рождения детей. К материнству Паэс готовилась заранее, меняя рабочие графики под даты беременности.
В декабре 2010 года у Жулианы и Карлоса родился первенец Педро, а второй сын Антониу появился на свет в июле 2013-го. Во время второй беременности Паэс получила приглашение сниматься в фильме Сильвестра Сталлоне, но вынуждена была отказаться от роли из-за интересного положения.
Фото: www.instagram.com/julianapaes/
В 2009 году на экраны вышел сериал «Дороги Индии», где бразильянка сыграла главную роль Майи. Во время подготовки к съемкам Жулиана Паэс жила в Индии, а по возвращении оттуда перестала есть говядину, бросила курить и начала заниматься йогой.
Фильм критики и зрители оценили высоко. А на следующий год бразильянка отправилась в Голливуд. Она исполнила главную роль в фильме «Завтрак в постель», где стала партнершей Дина Кейна. После она так говорила об этой работе: «Опыт общения с коллегами из США был незабываемым».
Фото: Kinopoisk.ru
За последние 10 лет Паэс снялась в 14 сериалах и часто появлялась в фильмах в камео. «Играть в кино саму себя — это тоже в некотором роде успех», — говорит красавица.
Сейчас актриса активно снимается и на ТВ, и в сериалах, и для глянца. Благо, рождение двоих детей не сказалось на ее фигуре: при росте 170 см она весит 62 кг.
Недавно актриса освоила новую для себя роль: с коллегами Сабриной Сату, Каролиной Ферраз и Стефании Бритту она ведет телепередачу «На волоске».
У актрисы есть собственная школы самбы в городе Нитерой. Ее выпускники участвуют в знаменитых бразильских карнавалах и завоевывают призовые места. В 2004-2008 годах Жулиана была королевой самбы, возглавляя танцевальный блок, так называемый триос элетрикос.
Фанаты Жулианы Паэс уверены, что роль матери она исполняет идеально, но главную роль в кино она пока еще не исполнила. Кстати, в последнее время актриса часто берет сыновей на съемочные площадки, где они не только наблюдают за процессом, но иногда и появляются в кадре.
Фото и видео: Instagram Жулианы Паэс, Kinopoisk.ru, кадры фильмов
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