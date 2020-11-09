Съемки в Голливуде и дети: как сейчас выглядит и чем живет красавица Карла из сериала «Клон»

Параллельно с учебой в вузе Жулиана снималась для рекламы. Красавица получила диплом по специальности «драматическое искусство и актерское мастерство» и рано начала сниматься. Первые ее фильмы не принесли громкого успеха, но дали неплохое начало карьере.

Первым проектом Жулианы Паэс в кино стал сериал «Видео-шоу», затем ее пригласили на роль Риты в сериал «Семейные узы». Кстати, с исполнителем главной роли в фильме Рейнальдо Джанеккини актриса дружит до сих пор, также они не раз снимались вместе.

Через пару лет Жулиана Паэс подписала контракт на съемки в легендарном сериале «Клон», где она сыграла красавицу Карлу, которая ради выгодной партии с богатым мужчиной бросает любимого, но бедного избранника Шанди. В этот раз о красотке заговорили: ее экранный образ одновременно восхищал (красотой) и отталкивал (из-за характера героини).