Ольге Бузовой пришлось спасаться от урагана на съемках «Звезды в Африке»

По информации, поступившей в распоряжение редакции Passion.ru, после многочасового урагана почти ничего не уцелело. Ветер сорвал навес, повалил деревья и ограждения. Мебель и декоративные предметы разбиты вдребезги. Никто из людей не пострадал.

По словам организаторов проекта, на восстановление порядка на съемочной площадке уйдет много времени. Съемки приостановлены, пока все не вернется к прежнему виду. Новое оборудование уже заказано.

Некоторые участники проекта не на шутку испугались урагана. Среди них Ольга Бузова и Валя Карнавал. Бузова в своем блоге в Instagram поделилась с подписчиками, что очень переживала, пока бушевал ветер. Она признается, что этот день был самым страшным в ее жизни.