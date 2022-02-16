Ольге Бузовой пришлось спасаться от урагана на съемках «Звезды в Африке»
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Фото: архив пресс-службы
По информации, поступившей в распоряжение редакции Passion.ru, после многочасового урагана почти ничего не уцелело. Ветер сорвал навес, повалил деревья и ограждения. Мебель и декоративные предметы разбиты вдребезги. Никто из людей не пострадал.
По словам организаторов проекта, на восстановление порядка на съемочной площадке уйдет много времени. Съемки приостановлены, пока все не вернется к прежнему виду. Новое оборудование уже заказано.
Некоторые участники проекта не на шутку испугались урагана. Среди них Ольга Бузова и Валя Карнавал. Бузова в своем блоге в Instagram поделилась с подписчиками, что очень переживала, пока бушевал ветер. Она признается, что этот день был самым страшным в ее жизни.
20-летняя блогер Валя Карнавал поделилась эмоциями с подписчиками: «Не могу этого не рассказать. Вы уже все знаете, что я в Африке. Сегодня у нас случился просто треш. Мы все так перепугались. Спустился огромный циклон. У нас снесло всю лаунж-зону. Ее строят заново. Снесло всю кухню. Нас увозят. Тут реально апокалипсис творится». Сейчас участники съемочной группы и актеры уже пришли в себя и оправились от шока.
Фото и видео: архив пресс-службы; Instagram