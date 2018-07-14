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«Съемки съемками, а отдыхать надо»: Сергей Безруков показал трогательное видео с беременной женой и дочкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Безрукова

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Сергей Безруков и Анна Матисон устроили себе летний отдых.

С тех пор, как Сергей Безруков снова стал отцом, он буквально светится от счастья. Сегодня артист напомнил своим поклонникам, как важно стараться успеть пожить для себя, ведь на календаре уже середина лета, а многие его еще не видели.

«Съемки съемками, а отдыхать наааааадоооо!!!! Ооочень нааадо!!!! Хорошо, когда есть выходные!!!! Всем хоррроших выходных!!!!!!!!!!!!!», — написал он под трогательным видеороликом.

В кадре супруга Сергея кинорежиссер Анна Матисон и их дочь гуляют по воде возле берега. «Красота какая! Кра-со-та!!!», — комментирует счастливый отец.

«Слава богу, сподобились!!! Побольше бы отдыха!!! Ххорошо отдохнуть, погоды хорошей, солнышка!!!», «Ну наконец-то! С семьей», «Самые Красивые и Счастливые», «Малышка уже в купальнике», «Счастья Вам, Сергей и Вашим девочкам))))) Замечательное видео)))))», «Красота Сергей! Рады за вас», «Светитесь от счастья!!!», «Класс, любимые рядом, все что нужно и важно))) Отдыхайте, Сергей, набирайтесь сил))))», «Счастливый мужчина-залог счастья для всех окружающих», — радуются за любимца друзья и поклонники.

«Это где такая красота???», «Как вода, тепленькая?», «Сергей, вы на Волге?», «Похоже это Прибалтика», — обсуждают они место. Артист не спешит раскрывать своего места пребывания.

В конце мая пара сообщила, что ждет второго ребенка.

А вы уже успели отдохнуть у воды этим летом?

Фото: instagram

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