«Съемки съемками, а отдыхать надо»: Сергей Безруков показал трогательное видео с беременной женой и дочкой

С тех пор, как Сергей Безруков снова стал отцом, он буквально светится от счастья. Сегодня артист напомнил своим поклонникам, как важно стараться успеть пожить для себя, ведь на календаре уже середина лета, а многие его еще не видели.

«Съемки съемками, а отдыхать наааааадоооо!!!! Ооочень нааадо!!!! Хорошо, когда есть выходные!!!! Всем хоррроших выходных!!!!!!!!!!!!!», — написал он под трогательным видеороликом.

В кадре супруга Сергея кинорежиссер Анна Матисон и их дочь гуляют по воде возле берега. «Красота какая! Кра-со-та!!!», — комментирует счастливый отец.