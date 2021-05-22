Съемки клипа Анны Семенович из-за драки прервала полиция

Двое репортеров, которые начали фотографировать популярную певицу, устроили потасовку. Что именно не поделили участники драки – непонятно. Но один из журналистов вызвал полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов уладили конфликт.

Анна и сама обратилась к мужчинам с просьбой вести себя более сдержанно. «Все ведь живы и здоровы. Ребят, помиритесь, извинитесь друг перед другом. Ну сделайте это ради меня!», – сказала певица.

В результате конфликта никто из репортеров не пострадал. В конечном итоге журналистам удалось помириться. Инцидент был исчерпан, а съемочная группа продолжила работу над новым творческим творением артистки.