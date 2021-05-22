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Съемки клипа Анны Семенович из-за драки прервала полиция

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Семенович

Фото: @ann_semenovich/Instagram

Певице и команде пришлось приостановить работу.

41-летняя исполнительница и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович находилась на съемках своего нового клипа в Москве на территории Измайловского кремля. Певица примерила на себя образ невесты, но в клипе Семенович играет свадебную фею.

«Я выхожу замуж! Шутка. В своем клипе я стану свадебной феей, соединяющей любящие сердца», – пояснила артистка.

Двое репортеров, которые начали фотографировать популярную певицу, устроили потасовку. Что именно не поделили участники драки – непонятно. Но один из журналистов вызвал полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов уладили конфликт.

Анна и сама обратилась к мужчинам с просьбой вести себя более сдержанно. «Все ведь живы и здоровы. Ребят, помиритесь, извинитесь друг перед другом. Ну сделайте это ради меня!», – сказала певица.

В результате конфликта никто из репортеров не пострадал. В конечном итоге журналистам удалось помириться. Инцидент был исчерпан, а съемочная группа продолжила работу над новым творческим творением артистки.

Фото и видео: @ann_semenovich/Instagram

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