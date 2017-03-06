Ноа Сайрус, кажется, готова продолжить дело своей старшей сестры и начать музыкальную карьеру, демонстрируя себя в откровенных нарядах

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards. На большой сцене в этот раз дебютировала младшая сестра певицы и актрисы Майли Сайрус Ноа. Майли пришла поддержать сестру с родителями и пыталась не отвлекать внимание публики на себя: надела не привычные для нее откровенные наряды, а простую черную футболку с надписью «Я люблю Ноа» и вышла на сцену с табличкой с аналогичным заявлением.

Сама Ноа появилась на дорожке в прозрачном платье и туфлях на огромной платформе, а затем переоделась в не менее эпатажный наряд.

На церемонии выгуляла новую стрижку Кэти Перри. Певица решилась на перемены после расставания с актером Орландо Блумом и, судя по ее задорной улыбке, в одиночестве не унывает.

Фото: Getty, Global Look Press