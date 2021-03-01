Семенович решила подать на футболиста Быстрова в суд за хамство

Когда журналист привел в пример Семенович, Быстров добавил, что ей стоило отрезать себе грудь, чтобы продолжить заниматься фигурным катанием.

Как передает НТВ, Семенович уточнила, что была шокирована подобным комментарием бывшего футболиста петербургского «Зенита». По ее словам, заявление о том, что Семенович оставила спорт из-за особенностей фигуры - ложь. «У меня была травма - повреждение мениска. Мне делали операцию, я очень долго восстанавливалась, а после поняла, что не смогу восстановиться в спорте», - уточнила она. Она напомнила, что когда-то была второй в сборной России.

Певица ждала извинений от Быстрова, но не дождалась. «Почему он вообще обсуждает мою грудь»? – добавила она. Напомним, с трех лет Анна занималась фигурным катанием, в 2000 году стала серебряным призером чемпионата России. Потом спортсменка закончила спортивную карьеру.