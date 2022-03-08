Семенович после липосакции, помолодевший Лепс и другие звезды на Большом весеннем концерте

Заметно похудевший и помолодевший Григорий Лепс не остался в стороне и произнес поздравления для представительниц прекрасного пола: «Женщинам счастья и здоровья, пусть они всегда будут такими же красивыми, как есть. Меняются времена, меняется мода, но женщины всегда должны оставаться такими же прекрасными, радовать наши глаза. Спасибо им огромное». Артист пришел на концерт в элегантном черном костюме с красным галстуком и, конечно, в своих фирменных очках.

Олег Газманов тоже был рад стать частью праздника. Певец посетил концерт в компании сына Родиона. Он отметил, что для него честь выступать для женщин в этот день. «На хрупких плечах женщин лежат важные и ответственные задачи, которые не всем мужчинам по силам! И нужно напоминать женщинам, что они достойны любви, ласки и заботы», — добавил Родион Газманов.

Александр Маршал отметил, что ни в одной стране мира не встречал таких прекрасных женщин, как в России. «С вами иногда даже сложно, но в этом и прелесть. Я желаю вам здоровья, счастья, всего самого-самого наилучшего», — сказал артист.

На мероприятии блистала экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Напомним, что недавно певица решилась на липосакцию. Блондинка приковала к себе все взгляды в этот день. Она примерила ослепительно белый брючный костюм и дополнила образ сияющим украшением на руке.