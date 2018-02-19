Семейный портрет в бане: дочери Навки и Пескова опубликовали фото с родными
В большой семье Дмитрия Пескова и Татьяны Навки существует традиция — каждый год собираться всем вместе в бане и непременно фотографироваться.
Старшие дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Саша Жулина и Лиза Пескова соответственно решили опубликовать в своих микроблогах новые семейные фото, сделанные в бане во время традиционного вечера.
Для этого снимка вместе позировали не только Дмитрий и Татьяна, но и все их дети — вышеупомянутые Саша и Лиза, а также сыновья политика Николай, Мика, Дени и общая дочка супругов Надя. Все они надели банные халаты и счастливо улыбались.
Несмотря на непростую семейную историю, дети Навки и Пескова дружат между собой и даже ездят вместе отдыхать.
Фото: Instagram
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