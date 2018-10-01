«Семейный портрет»: новое общее фото Галкина и Пугачевой с детьми восхитило поклонников

Юморист и телеведущий Максим Галкин регулярно выкладывает в свой микроблог фото и видео с детьми, однако намного реже радует фолловеров снимками с супругой Аллой Пугачевой. Но на днях пара наконец появилась вместе на публике, да не одна, а с малышами Лизой и Гарри.

Примадонна и ее близкие пришли на специальный показ мультфильма «Пришельцы в доме». Как оказалось, Максим Галкин принимал непосредственное участие в работе над анимационным фильмом. Об этом рассказал сам артист в своем Instagram, опубликовав милый снимок с женой и детьми: «Были на премьере замечательного мультика «Пришельцы в доме», в котором я озвучил трех инопланетян. Давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах. Всем рекомендую — очень здорово смотрится всей семьей!».