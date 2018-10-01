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«Семейный портрет»: новое общее фото Галкина и Пугачевой с детьми восхитило поклонников

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

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На днях Максим Галкин поделился редким кадром с семейного выхода в кино.

Юморист и телеведущий Максим Галкин регулярно выкладывает в свой микроблог фото и видео с детьми, однако намного реже радует фолловеров снимками с супругой Аллой Пугачевой. Но на днях пара наконец появилась вместе на публике, да не одна, а с малышами Лизой и Гарри.

Примадонна и ее близкие пришли на специальный показ мультфильма «Пришельцы в доме». Как оказалось, Максим Галкин принимал непосредственное участие в работе над анимационным фильмом. Об этом рассказал сам артист в своем Instagram, опубликовав милый снимок с женой и детьми: «Были на премьере замечательного мультика «Пришельцы в доме», в котором я озвучил трех инопланетян. Давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах. Всем рекомендую — очень здорово смотрится всей семьей!».

Поклонники немедленно отреагировали на свежую публикацию Галкина, но отзывы получились неоднозначными: кто-то на все лады стал нахваливать звездную семью, а кто-то нашел повод покритиковать. «Счастливая Семья», «Молодцы!!! Так приятно видеть Вас всех вместе», «Очень очень крутая семейная фотокарточка, Максим!», «Лизу даже не обняла», «Лиза как на отшибе —ни мать ни отец не обняли», — высказали свое мнение пользователи Сети (орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. ред.).

Фото и видео: Instagram

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