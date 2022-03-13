Семейный бизнес: Рома Жуков подарил молодой жене магазин для взрослых

Певец отмечает, что с его первой женой Еленой за все 15 лет брака не было столько страсти. «Она вообще... у нее с сексом беда».

Экс-супруга музыканта жалуется, что Роман много средств тратит на свою новую пассию, в то время как она воспитывает их шестерых детей. «Денег дайте детям на одежду, а не вот это чита-дрита», — говорит Елена в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Одна только аренда магазина для взрослых обходиться артисту в 120000 тысяч рублей. Мать детей композитора уверена, что Жуков взял эти деньги в кредит, так у него уже много задолженностей и проблемы с деньгами. Даже их общий дом в Подмосковье артист тайно продал и купил себе особняк с несколькими спальнями.

Фото: Instagram, Global Look Press