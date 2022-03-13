Семейный бизнес: Рома Жуков подарил молодой жене магазин для взрослых
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Звезда 90-х в восторге от своей спутницы и не перестает признаваться ей в любви, одаривая дорогими подарками. На этот раз артист решил преподнести возлюбленной бизнес и подарил секс-шоп в самом центре Москвы.
Исполнитель хита «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» объяснил свой поступок тем, что молодая жена любит эксперименты. «Жена молодая, любит всякие штучки, я тоже сторонник», — заявил артист.
Певец отмечает, что с его первой женой Еленой за все 15 лет брака не было столько страсти. «Она вообще... у нее с сексом беда».
Экс-супруга музыканта жалуется, что Роман много средств тратит на свою новую пассию, в то время как она воспитывает их шестерых детей. «Денег дайте детям на одежду, а не вот это чита-дрита», — говорит Елена в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Одна только аренда магазина для взрослых обходиться артисту в 120000 тысяч рублей. Мать детей композитора уверена, что Жуков взял эти деньги в кредит, так у него уже много задолженностей и проблемы с деньгами. Даже их общий дом в Подмосковье артист тайно продал и купил себе особняк с несколькими спальнями.
Фото: Instagram, Global Look Press