Семейный бизнес: Барановская и ее сын зарабатывают больше 1 млн за один выход на сцену
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @baranovskaya_tv/Instagram
Бывшая супруга Андрея Аршавина признается, что ее наследник справляется со своими новыми обязанностями ведущего даже лучше нее, хотя мальчику всего 15 лет. «Самый большой мой личный казус, когда говорят, что он ведет лучше, чем я. Но это правда», — призналась Юлия в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Наследник Аршавина изрядно помогает одинокой матери пополнить семейный бюджет. По словам агента Юлии и Артема за одно совместное выступление звездный дуэт получит 1,2 миллиона рублей. «Что касается гонораров, то часто спрашивает меня: «Мама, тебе нужны деньги?» Конечно, что-то остается ему на расходы, что-то откладывается на будущее».
Барановская не видит ничего удивительного в том, что Аршавин-младший решил связать себя с шоу-бизнесом, ведь с самого детства мальчик находился под прицелом общественности. Юлия уточняет, что она никак не влияла на его выбор и никогда не помогала отпрыску строить карьеру.
«Его приглашали отдельно, со мной это было никак не связано. Никак не пиарю своего ребенка и не продвигаю, у Артема есть свой директор. Сын вырос в публичности, он родился под прицелом фотокамер у отца, которого знал весь мир», — добавила ведущая.
Фото и видео: Instagram