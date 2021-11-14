Семейный бизнес: Барановская и ее сын зарабатывают больше 1 млн за один выход на сцену

Наследник Аршавина изрядно помогает одинокой матери пополнить семейный бюджет. По словам агента Юлии и Артема за одно совместное выступление звездный дуэт получит 1,2 миллиона рублей. «Что касается гонораров, то часто спрашивает меня: «Мама, тебе нужны деньги?» Конечно, что-то остается ему на расходы, что-то откладывается на будущее».

Барановская не видит ничего удивительного в том, что Аршавин-младший решил связать себя с шоу-бизнесом, ведь с самого детства мальчик находился под прицелом общественности. Юлия уточняет, что она никак не влияла на его выбор и никогда не помогала отпрыску строить карьеру.

«Его приглашали отдельно, со мной это было никак не связано. Никак не пиарю своего ребенка и не продвигаю, у Артема есть свой директор. Сын вырос в публичности, он родился под прицелом фотокамер у отца, которого знал весь мир», — добавила ведущая.