«Семейное утро»: Лазарев с детьми и питомцами прогулялся по осеннему лесу
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Фото: Instagram
Сергей Лазарев порадовал армию своих поклонниц свежим семейным фот с наследниками.7-летний Никита и 3-летняя Анна вместе о звездным отцом и домашними питомцами отправились на прогулку по осеннему лесу. Одним из кадров 38-летний артист поделился на своей официальной странице в соцсетях. «Прекрасное субботнее семейное утро!! Нагулялись! Надышались свежим воздухом! Не болейте», — обратился к фанатам артист.
Подписчики не преминули заметить, как счастливо выглядит Сергей. Не прошла мимо снимка и Лариса Долина. «Серёжка, ты светишься счастьем! Пусть это длится всю жизнь!», — написала певица.
Напомним, что Сергей Лазарев воспитывает детей в одиночку. Ранее он рассказал, что их родила суррогатная мама. Никита в этом году пошел в первый класс, а Анна с 2 лет ходит в детский сад. Также с этого года Сергей Лазарев стал брать наследников на съемки шоу и свои концерты. Обычно за малышами присматривает его мама Валентина и племянница Алина.
Фото и видео: @lazarevsergey/Instagram