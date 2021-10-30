«Семейное утро»: Лазарев с детьми и питомцами прогулялся по осеннему лесу

Напомним, что Сергей Лазарев воспитывает детей в одиночку. Ранее он рассказал, что их родила суррогатная мама. Никита в этом году пошел в первый класс, а Анна с 2 лет ходит в детский сад. Также с этого года Сергей Лазарев стал брать наследников на съемки шоу и свои концерты. Обычно за малышами присматривает его мама Валентина и племянница Алина.