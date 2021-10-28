Семейная идиллия: Максим Галкин признался, что его одевает Пугачева

Галкин опубликовал новое видео в своем личном блоге — он примет участие в проекте, подробности которого пока не раскрывает, вместе с певицей Валерией. Звезды обратились к поклонникам с приветом, а заодно продемонстрировали свои образы.

Певица появилась на видео в элегантном голубом платье в пол, а Галкин примерил темно-синий стильный пиджак. Максим пошутил, что такой же пиджак у мужа Валерии Иосифа Пригожина, и отметил, что ему он идет больше.

А в конце видео добавил, что пиджак ему выбрала его супруга Алла Пугачева — судя по всему, именно она в семье ответственна за образы. Поклонники оценили и отметили, что у певицы прекрасный вкус.