Футболист опубликовал трогательный снимок со своими тремя детьми

Месяц назад 32-летний Криштиану Роналду стал многодетным отцом. Суррогатная мать родила футболисту двойняшек: мальчика Мэтью и девочку Еву. С тех пор спортсмен старается все свое свободное время проводить с наследниками и с удовольствием делится их снимками с фанатами.