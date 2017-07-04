Семейная идиллия! Криштиану Роналду показал первое совместное фото всех своих детей
Футболист опубликовал трогательный снимок со своими тремя детьми
Месяц назад 32-летний Криштиану Роналду стал многодетным отцом. Суррогатная мать родила футболисту двойняшек: мальчика Мэтью и девочку Еву. С тех пор спортсмен старается все свое свободное время проводить с наследниками и с удовольствием делится их снимками с фанатами.
Накануне Роналду опубликовал новое фото, на котором запечатлен вместе с сыном Криштиану-младшим и новорожденными малышами — настоящая семейная идиллия. Трогательный кадр тут же вызвал бурю эмоций у пользователей Сети, которые написали массу добрых комментариев под снимком футболиста: «Это так мило!», «Вы очень красивые», «Поздравляем Роналду с рождением детишек!!», «Такие милашии)».
Фото: instagram.com