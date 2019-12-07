Семечки в лицо Гагариной и спор Шнурова с Меладзе о креветках: как прошли нокауты в 9-м выпуске «Голоса»
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Фото: Кадр программы
На Первом канале в эфир вышел 9-й выпуск шоу «Голос — 8» с нокаутами. Наставники — Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин — разделили команды по тройкам. У каждого члена жюри их получилось по две. «Сражение» прошли по три исполнителя из каждой команды.
Выпуск получился эмоциональным и неожиданным, и каждый наставник пропустил дальше по одному члену своей команды.
Первыми на сцену вышли подопечные Полины Гагариной: Екатерина Стеблина, Ива Тодорова и Анастасия Маркова. После выступления девушек Константин Меладзе отметил, что все спели достойно, а Сергей Шнуров сказал, что все номера были классными.
Наставница похвалила всех своих артисток: «Самое главное, что девушки меня слушали и слышали. Они все молодцы. На проекте они сделали большой рывок вперед». Дальше с собой Полина Гагарина взяла Анастасию Маркову, а Екатерина Стеблина и Ива Тодорова покинули проект.
Фото: Кадр программы
Вторыми за право пройти дальше боролись ученики Валерия Сюткина. На сцену поднялись Егор Мускат с необычным прочтением песни «Как на войне» группы «Агата Кристи», Нуржигит Субанкулов с Wicked Game и Арсен Мукенди, который на новый лад исполнил хит своего наставника «Дай мне этот день, дай мне эту ночь».
Сергей Шнуров после выступления второй тройки не нашел других слов, кроме как: «Это было круто!».
Полина Гагарина особо отметила выступление Нуржигита: «Что это было? Что за голос? Просто вау!», — сказала певица.
Константин Меладзе похвалил наставника: «Браво, Валерий, все номера подобраны идеально! Люди раскрылись. Я восхищен и удивлен», — отметил продюсер.
Валерий Сюткин в дальнейшее плавание на проекте взял Арсена Мукенди.
Фото: Кадр программы
После на сцену вышли подопечные Сергея Шурова, и он сформировал первую тройку для битвы в нокаутах из Ирины Чуваковой, Арсения Курчанина и Рагды Ханиевой. И перед выступлением своих учеников Шнуров сразу сказал: «Без лишней скромности, в поединках моя команды была лучше всех!».
Ирина Чувакова эмоционально исполнила современный хит «Никаких больше вечеринок».
Арсений Курчанин вышел на сцену с песней «Руки вверх!» «Лишь о тебе мечтая». Во время исполнения артист, одетый в спортивный костюм и кепку, подошел к Полине Гагариной и буквально швырнул ей в лицо из кармана пригоршню семечек. Наставница после песни отметила, что это поведение было недостойным: «Это было некрасиво и по-хамски! Но я прощаю вас, потому что знаю, кто вас этому научил». Сергею Шнурову пришлось убрать мусор за своим учеником.
В следующий тур с Сергеем Шнуровым прошла Рагда Ханиева: «Я, как Серый Волк, выбираю Красную Шапочку», — лаконично сделал выбор наставник.
Фото: Кадр программы
Константин Меладзе вывел свою команду на сцену последней. В первой тройке оказались Валерия Миронова с Don’t you worry about about a thing, Даниил Королев с лиричной песней «По морю» и Елизавета Шалуба с песней Юрия Шатунова «Звездная ночь».
Во время обсуждения Сергей Шнуров сказал, что ему все понравилось, но у него есть вопрос к наставнику: «Песня "По морю" Даниила Королева — белорусская народная, но в Белоруссии нет выхода к морю. Как так?», — обратился он к Константину Меладзе. «Ну креветок там тоже нет, а в магазине есть!», — парировал продюсер.
Полина Гагарина обратила внимание на выступление Даниила: «Такая музыка меня лечит. Я закрыла глаза и кайфовала». Даниил Королев прошел с наставником в следующий тур.
Фото: Кадр программы
Вторые тройки выступят в следующую пятницу, 13 декабря. И каждый из наставников спасет и вернет в проект по одному участнику — из любой команды.
Фото: Кадры программы
Видео: Первый канал
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