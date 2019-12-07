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Семечки в лицо Гагариной и спор Шнурова с Меладзе о креветках: как прошли нокауты в 9-м выпуске «Голоса»

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Наставники «Голоса»: Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Константин Меладзе

Фото: Кадр программы

Наставники «фильтруют» команды и оставляют лучших.

На Первом канале в эфир вышел 9-й выпуск шоу «Голос — 8» с нокаутами. Наставники — Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин — разделили команды по тройкам. У каждого члена жюри их получилось по две. «Сражение» прошли по три исполнителя из каждой команды.

Лучшие моменты выпуска

Выпуск получился эмоциональным и неожиданным, и каждый наставник пропустил дальше по одному члену своей команды.

Первыми на сцену вышли подопечные Полины Гагариной: Екатерина Стеблина, Ива Тодорова и Анастасия Маркова. После выступления девушек Константин Меладзе отметил, что все спели достойно, а Сергей Шнуров сказал, что все номера были классными.

Наставница похвалила всех своих артисток: «Самое главное, что девушки меня слушали и слышали. Они все молодцы. На проекте они сделали большой рывок вперед». Дальше с собой Полина Гагарина взяла Анастасию Маркову, а Екатерина Стеблина и Ива Тодорова покинули проект.

Анастасия Маркова

Фото: Кадр программы

Вторыми за право пройти дальше боролись ученики Валерия Сюткина. На сцену поднялись Егор Мускат с необычным прочтением песни «Как на войне» группы «Агата Кристи», Нуржигит Субанкулов с Wicked Game и Арсен Мукенди, который на новый лад исполнил хит своего наставника «Дай мне этот день, дай мне эту ночь».

Нуржигит Субанкулов. Wicked Game

Сергей Шнуров после выступления второй тройки не нашел других слов, кроме как: «Это было круто!».

Полина Гагарина особо отметила выступление Нуржигита: «Что это было? Что за голос? Просто вау!», — сказала певица.

Константин Меладзе похвалил наставника: «Браво, Валерий, все номера подобраны идеально! Люди раскрылись. Я восхищен и удивлен», — отметил продюсер.

Валерий Сюткин в дальнейшее плавание на проекте взял Арсена Мукенди.

Арсен Мукенди

Фото: Кадр программы

После на сцену вышли подопечные Сергея Шурова, и он сформировал первую тройку для битвы в нокаутах из Ирины Чуваковой, Арсения Курчанина и Рагды Ханиевой. И перед выступлением своих учеников Шнуров сразу сказал: «Без лишней скромности, в поединках моя команды была лучше всех!».

Ирина Чувакова эмоционально исполнила современный хит «Никаких больше вечеринок».

Арсений Курчанин вышел на сцену с песней «Руки вверх!» «Лишь о тебе мечтая». Во время исполнения артист, одетый в спортивный костюм и кепку, подошел к Полине Гагариной и буквально швырнул ей в лицо из кармана пригоршню семечек. Наставница после песни отметила, что это поведение было недостойным: «Это было некрасиво и по-хамски! Но я прощаю вас, потому что знаю, кто вас этому научил». Сергею Шнурову пришлось убрать мусор за своим учеником.

Арсений Курчанин. «Лишь о тебе мечтая»

В следующий тур с Сергеем Шнуровым прошла Рагда Ханиева: «Я, как Серый Волк, выбираю Красную Шапочку», — лаконично сделал выбор наставник.

Рагда Ханиева

Фото: Кадр программы

Константин Меладзе вывел свою команду на сцену последней. В первой тройке оказались Валерия Миронова с Don’t you worry about about a thing, Даниил Королев с лиричной песней «По морю» и Елизавета Шалуба с песней Юрия Шатунова «Звездная ночь».

Елизавета Шалуба. «Звездная ночь»

Во время обсуждения Сергей Шнуров сказал, что ему все понравилось, но у него есть вопрос к наставнику: «Песня "По морю" Даниила Королева — белорусская народная, но в Белоруссии нет выхода к морю. Как так?», — обратился он к Константину Меладзе. «Ну креветок там тоже нет, а в магазине есть!», — парировал продюсер.

Полина Гагарина обратила внимание на выступление Даниила: «Такая музыка меня лечит. Я закрыла глаза и кайфовала». Даниил Королев прошел с наставником в следующий тур.

Даниил Королев

Фото: Кадр программы

Вторые тройки выступят в следующую пятницу, 13 декабря. И каждый из наставников спасет и вернет в проект по одному участнику — из любой команды.

Фото: Кадры программы

Видео: Первый канал

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