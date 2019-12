Семечки в лицо Гагариной и спор Шнурова с Меладзе о креветках: как прошли нокауты в 9-м выпуске «Голоса»

Константин Меладзе вывел свою команду на сцену последней. В первой тройке оказались Валерия Миронова с Don’t you worry about about a thing, Даниил Королев с лиричной песней «По морю» и Елизавета Шалуба с песней Юрия Шатунова «Звездная ночь».