Семечки в лицо Гагариной и спор Шнурова с Меладзе о креветках: как прошли нокауты в 9-м выпуске «Голоса»

Выпуск получился эмоциональным и неожиданным, и каждый наставник пропустил дальше по одному члену своей команды.

Первыми на сцену вышли подопечные Полины Гагариной: Екатерина Стеблина, Ива Тодорова и Анастасия Маркова. После выступления девушек Константин Меладзе отметил, что все спели достойно, а Сергей Шнуров сказал, что все номера были классными.

Наставница похвалила всех своих артисток: «Самое главное, что девушки меня слушали и слышали. Они все молодцы. На проекте они сделали большой рывок вперед». Дальше с собой Полина Гагарина взяла Анастасию Маркову, а Екатерина Стеблина и Ива Тодорова покинули проект.