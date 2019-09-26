Селин Дион и инопланетянка: в Сети обсуждают фотографии Леры Кудрявцевой в молодости

«Лерик, ты сейчас намного круче и сексуальней выглядишь, сори…», — прокомментировал Игорь Крутой.

«Ааааа», — выразила свои эмоции Яна Рудковская.

«Это Лерусик?😁», «Лера, вы знаете рецепт эликсира молодости?», «Ну ничего себе, темненькая и не узнать», «Красотка...Как будто и не было этих лет...В чем секрет?», «Вы сейчас лучше выглядите, это как?» — обсуждают снимок подписчики.

Кроме того, Кудрявцева поделилась фотографией, сделанной в 2004 году. Телеведущая уже была привычной современному телезрителю блондинкой, но и этот снимок немало удивил ее коллег и поклонников.