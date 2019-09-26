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Селин Дион и инопланетянка: в Сети обсуждают фотографии Леры Кудрявцевой в молодости

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лера Кудрявцева в 1994 году

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой

Телеведущая опубликовала несколько архивных кадров.

Поклонники уверены, что время не властно над 48-летней Лерой Кудрявцевой. Уже долгое время телеведущая придерживается образа кукольной блондинки, однако 25 лет назад Лера была брюнеткой. На датированном 1994 годом снимке, который появился в блоге Кудрявцевой, она может похвастаться длинными черными афрокосичками.

«Лерик, ты сейчас намного круче и сексуальней выглядишь, сори…», — прокомментировал Игорь Крутой.

«Ааааа», — выразила свои эмоции Яна Рудковская.

«Это Лерусик?😁», «Лера, вы знаете рецепт эликсира молодости?», «Ну ничего себе, темненькая и не узнать», «Красотка...Как будто и не было этих лет...В чем секрет?», «Вы сейчас лучше выглядите, это как?» — обсуждают снимок подписчики.

Кроме того, Кудрявцева поделилась фотографией, сделанной в 2004 году. Телеведущая уже была привычной современному телезрителю блондинкой, но и этот снимок немало удивил ее коллег и поклонников.

«Валерия Львовна!! Да, Вы 🔥», — уверен Сергей Лазарев.

«Это ж Селин Дион🙈😂», — утверждает Анфиса Чехова, и многие фолловеры с ней согласились.

«Инопланетянка», — прокомментировала Эмма Салимова.

Игорь Гуляев обнаружил сходство подруги с Бритни Спирс: «Мне одному кажется, что-то похожа на Бритни?😂😍А, нет))))я не один ))».

А вам нравится Лера Кудрявцева?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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