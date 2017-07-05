Супермодель порадовала поклонников новым снимком

Модные показы, фотосессии и светские мероприятия просто обязывают 31-летнюю супермодель Ирину Шейк всегда выглядеть безупречно: красивый мэйкап и роскошная укладка - неотъемлемые атрибуты жизни звезды. Однако иногда Ирина все же позволяет себе отдохнуть, забыв о косметике и идеальных локонах.

Так, накануне Шейк опубликовала в своем блоге фото с отдыха, на котором запечатлена абсолютно без макияжа, с мокрыми вьющимися волосами, демонстрируя сексуальный загар. Поклонники звезды были очарованы ее натуральной красотой и оставили массу комплиментов в комментариях к снимку.

«Русская красавица», «Как можно быть такой красивой?», «Самая красивая девушка на нашей планете», «Единственная нормальная модель», «Великолепная», «Шикарная женщина», - написали фанаты.

Фото: instagram.com, globallookpress.com