Максим Галкин опубликовал новое видео на злобу дня

Сильный ливень, который обрушился сегодня на Москву, а также прогноз погоды на следующую неделю, заставили Максима Галкина задуматься о насущном. Свои мысли он выплеснул в забавное видео, которым поделился с читателями своего блога. «Вот и лето прошло?! Вам в ленту актуальный клип на скорую руку», — написал он.

Свой пост юморист сопроводил хештегами: #вотилетопрошло #посленасхотьпотом #максимгалкин #софияротару #матецкий #тарковский. Подписчики артиста восхищаются его остроуминем.

Впрочем, вряд ли Максим так сильно переживает: в Москве он проводит те дни, в которые он связан рабочими обязательствами, а в свободные дни улетает в Юрмалу, к жене и детям.

Максим, привези нам оттуда немного лета. Нам правда было мало!

Фото: instagram.com