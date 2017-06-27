Максим Галкин опубликовал новое видео на злобу дня

Сильный ливень, который обрушился сегодня на Москву, а также прогноз погоды на следующую неделю, заставили Максима Галкина задуматься о насущном. Свои мысли он выплеснул в забавное видео, которым поделился с читателями своего блога. «Вот и лето прошло?! Вам в ленту актуальный клип на скорую руку», — написал он.

Свой пост юморист сопроводил хештегами: #вотилетопрошло #посленасхотьпотом #максимгалкин #софияротару #матецкий #тарковский. Подписчики артиста восхищаются его остроуминем. Впрочем, вряд ли Максим так сильно переживает: в Москве он проводит те дни, в которые он связан рабочими обязательствами, а в свободные дни улетает в Юрмалу, к жене и детям.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 27 2017 в 11:02 PDT

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 29 2017 в 4:46 PDT