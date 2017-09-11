Ляйсан Утяшева соблазнила членов жюри шоу «Танцы на ТНТ»

Никто не ожидал такого от скромницы Ляйсан Утяшевой! Скрыв лицо за маской, напоминающей костюм женщины-кошки и облачившись в облегающий тело комбинезон, гимнастка и телеведущая вышла на сцену, чтобы приняв участие в кастинге шоу «Танцы на ТНТ», удивить своих коллег и коллег своего мужа. Она исполнила эротический танец, зрителями которого стали Мигель, Сергей Светлаков и Татьяна Денисова.

Как выяснилось позже, для того, чтобы удивить всех, аристка специально брала уроки стрип-пластики.

Короткую видеозапись этого выступления опубликовал журнал «СтарХит». Полную версию передачи, съемки которой прошли в Уфе, зрители канала ТНТ смогут увидеть в ближайшую субботу, 23 сентября, в 21:30.