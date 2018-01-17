Сексуальная Холли Берри, Кейт Хадсон в странном платье и другие звезды на SAG Awards-2018
Премия Гильдии киноактеров США традиционно вручается в Лос-Анджелесе перед церемонией «Оскар» и является показателем предпочтений жюри. А дресс-код black tie для голливудских актрис еще один повод продемонстрировать безупречный вкус и чувство стиля на красной дорожке.
Как и на «Золотом глобусе», на церемонии SAG Awards чествуют не только актеров полнометражного кино, но и звезд сериалов.
Церемонию посетили самые яркие селебрити: Николь Кидман (разумеется, с мужем Китом Урбаном), Марго Робби, Мэнди Мур, Лупита Нионго, а также Уильям Мэйси с супругой Фелисити Хаффман, Майло Вентимилья и другие.
Все самое интересное началось на сцене концертного зала The Shrine Auditorium. Гости и участники церемонии чествовали Гэри Олдмана, который получил награду за главную мужскую роль в фильме «Темные времена». Лучшей актрисой стала Фрэнсис МакДорманд, отмеченная за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Ее коллега по фильму Сэм Рокуэлл стал лучшим актером второго плана. Другие победители — в списке ниже.
Кино:
- Лучший актер:Гэри Олдман — «Темные времена»
- Лучшая актриса:Фрэнсис МакДорманд — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Лучший актер второго плана:Сэм Рокуэлл — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Лучшая актриса второго плана: Элисон Дженни — «Тоня против всех»
- Лучший актерский ансамбль: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Лучшая команда каскадеров в полнометражном фильме: «Чудо-женщина»
Телевидение:
- Лучший актер в драматическом сериале:Стерлинг К. Браун — «Это мы»
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Клэр Фой — «Корона»
- Лучший актер в комедийном сериале: Уильям Х. Мэйси — «Бесстыдники»
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Джулия Луис-Дрейфус — «Вице-президент»
- Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Александр Скарсгард — «Большая маленькая ложь»
- Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»
- Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале: «Это мы»
- Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале:«Вице-президент»
- Лучшая команда каскадеров в сериале: «Игра престолов»
Фото: Getty Images, Global Look Press