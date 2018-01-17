21 января в Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония вручения наград Гильдии киноактеров США. На красной дорожке появились такие звезды, как Марго Робби, Мэнди Мур, Кейт Хадсон, Николь Кидман, и другие.

Премия Гильдии киноактеров США традиционно вручается в Лос-Анджелесе перед церемонией «Оскар» и является показателем предпочтений жюри. А дресс-код black tie для голливудских актрис еще один повод продемонстрировать безупречный вкус и чувство стиля на красной дорожке.

Как и на «Золотом глобусе», на церемонии SAG Awards чествуют не только актеров полнометражного кино, но и звезд сериалов.

Церемонию посетили самые яркие селебрити: Николь Кидман (разумеется, с мужем Китом Урбаном), Марго Робби, Мэнди Мур, Лупита Нионго, а также Уильям Мэйси с супругой Фелисити Хаффман, Майло Вентимилья и другие.

Все самое интересное началось на сцене концертного зала The Shrine Auditorium. Гости и участники церемонии чествовали Гэри Олдмана, который получил награду за главную мужскую роль в фильме «Темные времена». Лучшей актрисой стала Фрэнсис МакДорманд, отмеченная за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Ее коллега по фильму Сэм Рокуэлл стал лучшим актером второго плана. Другие победители — в списке ниже.

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