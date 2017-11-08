Ирина Шейк повторила горячую сцену с Деми Мур из фильма «Привидение».

В далекие 90-е мир сходил с ума от откровенной сцены с Деми Мур и Патриком Суэйзи из фильма «Привидение». В наши дни примерно тот же эффект произвела видеозарисовка фотографа Фила Пойнтера с Ириной Шейк в главной роли, которая, согласно веяниям времени, оказалась еще горячее.

Ролик, который опубликовал журнал Love в своем Instagram-аккаунте несколько часов назад, моментально разлетелся по социальным сетям, а иностранные СМИ обсуждают пышные формы молодой мамы. Однако это видео, вопреки предположениям, было снято еще до официального объявления о беременности Ирины.

Впрочем, «интересное положение» ничуть не испортило ее фигуру. Согласны?