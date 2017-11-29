Cупермодель опубликовала в Instagram новый горячий снимок, взбудораживший ее поклонников.

Ирина Шейк не только снимается в откровенных фотосессиях для глянцевых журналов и различных рекламных кампаний, но и любит демонстрировать свою шикарную фигуру на пикантных снимках, которые публикует в Instagram. На этот раз Ирина продемонстрировала, как эффектно она выглядит сзади в красном купальнике.

«Хороша чертовка», «Ты в моем сердце», «Лучший вид, какой себе можно только представить», «Красотка», «Естественная женщина!!!», «Прекрасна, как ни крути», «Суперженщина», «Бобма», — восхищаются подписчики. Как всегда в случае с подобными снимками, не обошлось без критики. Некоторые написали модели, что она слишком увлечена собой и слишком часто демонстрирует свое тело вместо того, чтобы заниматься семьей. Напомним, в марте Ирина Шейк родила дочь Лею де Сьен от актера Брэдли Купера.

Фото: instagram, globallookpress