Музыкальное видео на песню «Парень» появилось в Сети несколько дней назад и уже набрало более миллиона просмотров.

Светлана Лобода в очередной раз восхитила своих поклонников. Певица представила на суд зрителю новый видеоклип на песню «Парень». Музыкальное видео, в котором артистка предстает в образе сексуальной вампирши, уже наделало немало шума в Сети.

По признанию Светланы, этот клип, для съемок которого были арендованы вертолет и черная пантера, вышел очень дорогим. «Из-за нелетной погоды нам пришлось отложить съемки, весь график в итоге сбился, и самое любопытное, что в выигрыше от этого осталась наша четвероногая героиня — пантера. Ее затянувшаяся аренда обернулась нам в сумму, сопоставимую с бюджетом маленькой страны», — цитируют Лободу СМИ.

Вновь главную мужскую роль в видео исполнил Назар, манекенщик и танцор балета LOBANDA, знакомый зрителям по клипу «Твои глаза», выпущенному Светланой в 2016 году.

Предлагаем оценить новый видеоклип Светланы Лободы!